¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÉÊü¾õÂÖ¤òÊÆ²¼±¡µÄ°÷¤¬¹³µÄ¡Ö¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤Î¤»¤¤¤À¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ë¶¯ÎÏ±ç·³¤À¡£
¡¡ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£±£¶Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê£±£¸Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿ÍÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÄÉÊü¾õÂÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¡Ö£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²¼±¡µÄ°÷¤¬¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢£Í£Ì£Â¤¬¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤Î¤»¤¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ê¥½¥ó²¼±¡µÄ°÷¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¡Ë¤¬£Í£Ì£Â¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¥ê¡¼¥°¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎË¡ÅªÌäÂê¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÏÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Î°ì¿Í¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¹ðÈ¯¼Ô¤Ï¡¢Ç¥¿±¤òµ¶Áõ¤·¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ËÃæÀäÈñÍÑ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò£±£¶Ç¯¤ÎÈ½·è¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ËË¡ÅªÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ð¡¼¥ê¥ó¥½¥óµÄ°÷¤Î¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¼çÎ®¤«¤é³°¤ì¤¿Èà¤ÎÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ä£Í£Ì£Â¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Ê¤¿Êý¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼»á¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¼Ô¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢¸ø¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Îà¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýá¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¿®¾ò¤¬£Í£Ì£Â¤Îµ¬Äê¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï½Ð¾ìÄä»ßÁ°¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î³ÈÂç¡¢£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ç´ÃåÀÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÅê¼ê¤ÎÄ´ºº¤ò£Í£Ì£Â¤¬Åö»þµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢£Í£Ì£Â¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Ê¤¿Êý¡Ê¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¡Ë¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸·¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼»á¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ä¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤È£Í£Ì£Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤â¡Ö£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»ä¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸åÈ¾¤òÁ°È¾¤è¤ê¤âÎÉ¤¤·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¡¢Å¬±þ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤Ï¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤ò¥Ð¥¦¥¢¡¼¤â¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Çº£²ó¤Î¼ê»æ¤¬£Í£Ì£Â¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡