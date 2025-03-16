¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ¡Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤­¤á¤¿´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mandysekiguchi7jr¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¢¡Ã»¤¤¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡Ä¢¡

¡¡GENERATIONS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë»öÌ³½ê¡ÖLDH JAPAN¡×¤òÂà½ê¤·¤¿¤¢¤Î¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡£ÍÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOff-White¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Çñ¥ÁÖ¤È²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤ÎÀ¼¢¡

(´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mandysekiguchi7jr¤è¤ê)
(´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mandysekiguchi7jr¤è¤ê)

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¡©¡×¡Ö²¿½è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥­¥ã¥é¤Ç±Ç²è¤È¤«¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 