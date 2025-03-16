＜個人投資家の予想＞ 03月16日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
(4593) ヘリオス 東証グロース
(2670) ＡＢＣマート 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
(4593) ヘリオス 東証グロース
(2670) ＡＢＣマート 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS