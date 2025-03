東京ディズニーシーのポートディスカバリーにある「ベイサイド・テイクアウト」

ポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」の近くにあり、手軽に食べられるスナックやドリンクが提供されています。

東京ディズニーシー「ベイサイド・テイクアウト」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーシー/ポートディスカバリー

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約80席

ポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」の近くにある「ベイサイド・テイクアウト」

時空を超えた未来のマリーナを訪れるたくさんのゲストに、手軽に食べられるスナックやドリンクを提供しています☆

そしてカウンターサービスのお店で、約80席の座席も用意されています。

寿司ロール(シュリンプ&チキンカツ)

© Disney

価格:1本550円

シュリンプとチキンカツの2つの味を1度に楽しめる寿司ロール。

ロール状で細長く、さらにパッケージ付きなので食べ歩きにもぴったり◎

クレームブリュレ風チュロス

© Disney

価格:1本600円

提供期間:2024年10月1日〜

クレームブリュレをイメージしたチュロス。

チュロスの表面には焦した砂糖がまぶされ、さらに中にはとろっとしたなめらかなカスタードクリームも!

表面のカリカリとした食感と、中でとろけるカスタードクリームの異なる食感を楽しめます。

© Disney

「ベイサイド・テイクアウト」では、寿司ロール(シュリンプ&チキンカツ)とクレームブリュレ風チュロスにプラス1,100円でスーベニアおてふきキャリーを付けることができます。

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう!

ホットストロベリードリンク(チーズホイップトッピング)

© Disney

価格:700円

提供期間:2024年12月26日〜2025年4月6日

身体をあたためてくれるホットストロベリードリンク。

上にのったドライイチゴの甘酸っぱさが絶妙なバランスになっています☆

ペットボトル

綾鷹 ホット 250円

ビール

キリン一番搾り生ビール 800円

ポートディスカバリーの景色を臨みながらいただく軽食は絶品☆

東京ディズニーシー「ベイサイド・テイクアウト」グランドメニューの紹介でした。

