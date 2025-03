ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、バレリーナをイメージしたフリルがかわいい、ディズニーデザイン「チュール巾着ポーチ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チュール巾着ポーチ」ミニーマウス&デイジーダック

© Disney

価格:3,490円(税込)

サイズ:約20(下部13)×21(中央部)×13cm

素材:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

たっぷりのチュールフリルがかわいい巾着ポーチ。

ギュッと紐を絞れば丸みある形に!

前面にはキャラクターアートの刺繍が施され、オシャレなアクセントになっています。

デザインは「ピンク」と「パープル」の2種類がラインナップ。

ピンク

© Disney

「ピンク」デザインの巾着ポーチ。

淡いピンクがガーリーでかわいい☆

そして目をとじている「ミニーマウス」と「デイジーダック」のチャーミングな刺繍も目をひきます。

パープル

© Disney

「パープル」デザインの巾着ポーチ。

パステル調のパープルがフェミニンな雰囲気!

また刺繍であしらわれた「ミニーマウス」と「デイジーダック」の楽しそうな表情にも注目です。

© Disney

それぞれ後ろはシンプルなデザインに。

© Disney

<オープン時>

底マチが丸く、意外と収納力も◎

スマートフォンやコスメ入れなどにもぴったりです。

© Disney

<素材アップ>

ハリのあるチュール素材を使用しています。

たっぷりのチュールと華やかカラーで気分も上がる!

バレリーナをイメージしたフリルがかわいい、ディズニーデザイン「チュール巾着ポーチ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

