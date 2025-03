ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年3月も、「SNOOPY(スヌーピー)」のグッズがセガプライズに登場。

イースターをモチーフにした「スヌーピー」のぬいぐるみや、春にピッタリなカラーリングのぬいぐるみなど全5種が展開されます☆

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ 〜イースター〜

投入時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約24×24×28cm

種類:全1種(スヌーピー)

イースターにぴったりな、うさぎを抱っこしたデザインの「スヌーピー」のぬいぐるみ。

ちょこんと座る姿やリラックスした表情がかわいいデザインです。

SNOOPY(TM) マスコット 〜イースター〜

投入時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(カラフルエッグ、ピンク×イエローエッグ、パープル×イエローエッグ、ウッドストック)

カラフルなたまごがポップでかわいいマスコット。

たまごを大事そうに抱えるデザインの「スヌーピー」や、たまごに座るデザインの「ウッドストック」がとってもキュート☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜イースター〜

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ピンク、グリーン、イエロー)

うさ耳のフーディーを着たデザインが華やかな「スヌーピー」のぬいぐるみ。

春らしいポップなカラー展開がポイントです。

うさ耳のフーディーは、外すことも可能です。

SNOOPY(TM) Deco Charmy マスコット 〜あさごはん〜

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約10×3×10cm

種類:全3種(パンケーキ、オムレツ、食パン)

着せ替えが楽しめる新しいマスコットシリーズに、「スヌーピー」が登場。

朝ごはんをテーマにした、食べ物のお布団や着ぐるみがセットになっています。

着ぐるみは着脱可能で、そのままマスコットとしても楽しめます。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ コーデュロイVer.

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全4種(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー)

春を感じるカラーリングの「スヌーピー」のぬいぐるみ。

コーデュロイ風の生地がかわいいデザインです。

カラフルな春カラーの「スヌーピー」のぬいぐるみやイースターデザインのマスコットなど全5種が登場。

2025年3月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

