セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『ピーター・パン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ティンカー・ベル” を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ティンカー・ベル”

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約11×16cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、躍動感あふれるセガプライズのフィギュアコレクション”ACT/CUT”に、『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」が仲間入り☆

ネバーランドの森の中からお顔を覗かせたかわいらしいポージングで立体化されます。

大きな葉っぱや「ティンカー・ベル」の羽には透明感のある素材が使われ、カーブもしなやかでリアルな造形です。

また、少しおすましした表情と、大きな葉っぱやお花のパーツのボリューム感もポイント!

髪の毛の流れや指先など細部までしっかりと表現されています。

前後左右どこから見てもかわいい、今にも動き出しそうなフィギュアです。

生き生きとした姿が表現された、細部にまでこだわりが光る「ティンカー・ベル」のフィギュア。

セガプライズの『ピーター・パン』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ティンカー・ベル” は、2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

