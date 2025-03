サザンオールスターズが3月19日にリリースするオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される、「恋のブギウギナイト」のライブ映像が公開された。

同アルバム完全生産限定盤に付属するスペシャルディスク『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』からは、「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」のライブ映像が3月10日に公開されており、今回「恋のブギウギナイト」が追加公開となった。

本楽曲は、昨年のデビュー記念日6月25日にリリースされた、昭和から平成初期に流行したディスコと令和のEDMを融合させたダンスナンバー。ドラマ『新宿野戦病院』(フジテレビ系)の主題歌で、年末及び年始にはユニクロのCMにも起用された。

ライブで初めて披露されたのは、“最後の夏フェス出演”として昨年9月に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』。当日のステージでは、きらびやかなドレスに身を包んだダンサーが大勢登場。いくつもの光の筋が夜空を照らすミラーボールのような照明と、繁華街のネオンを映し出すビジョンなど、映像演出も派手で賑やかなパフォーマンスとなった。

(文=リアルサウンド編集部)