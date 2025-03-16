栃木Cvs宮崎 スタメン発表
[3.16 J3第5節](CFS)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 5 奥井諒
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 16 加藤丈
FW 23 吉田篤志
FW 25 東川続
監督
今矢直城
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 5 奥井諒
MF 8 森俊貴
MF 11 表原玄太
MF 16 加藤丈
FW 23 吉田篤志
FW 25 東川続
監督
今矢直城
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司