＜個人投資家の予想＞ 03月16日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5801) 古河電 東証プライム
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS