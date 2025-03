「HIPだ!!」J-HOPE、新曲ビジュアルコンセプトを多数公開【PHOTO】

ボーイズグループBTSのJ-HOPEがビジュアルを一新した。

J-HOPEは3月16日午前0時(日本時間)、グループの公式SNSを通じて、デジタルシングル『MONA LISA』のコンセプトフォトを公開した。今回の写真は、コラージュやドローイングなどのビジュアルアートを活用し、ヒップでヴィンテージな感性を最大限に引き出している。

【写真】JIN&J-HOPE、ワールドスター同士の豪華自撮り

(写真=BigHits MUSIC)

J-HOPEはオーバーフィットのスーツとサングラスを合わせ、洗練されたスタイリングを完成させた。自然な表情の演技と余裕のあるポーズが、独特な雰囲気を醸し出している。ソファに座り、絵画を鑑賞しているような姿は、新曲への期待感をさらに高めている。

3月7日に公開された『Sweet Dreams』(feat. Miguel)が恋に落ちた甘さを描いていたとすれば、今回の『MONA LISA』は恋の前でも自信を失わない姿を表現している。ヒップなビジュアルとリラックスした態度から、堂々とした魅力が伝わってくる。

(写真=BigHits MUSIC)

3月21日午後1時に公開される『MONA LISA』は、魅力的な相手への賛歌を、名作『モナ・リザ』になぞらえて表現した楽曲だ。J-HOPEはこの曲を通じて、誰かの心を動かす本当の魅力は、外見の美しさではなく、それぞれが持つ特別な個性にあることを歌っている。

J-HOPEは3月14日〜15日にアメリカ・ブルックリンのバークレイズセンターで開催されたソロコンサート『J-HOPE Tour “HOPE ON THE STAGE” in BROOKLYN』で、サプライズで『MONA LISA』を披露し、会場を熱狂させた。3月18日〜19日にはシカゴで北米ツアーを続け、4月5日と7日には韓国のソロアーティストとして初めてロサンゼルスのBMOスタジアムで公演を行う予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。