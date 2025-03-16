12·î¤Ë°æ¾å¤ÈÂÐÀï¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò°µÅÝ¡¡Â½³¤ê¡¢Åê¤²Èô¤Ð¤·¤ÎÈ¿Â§¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±°µ´¬¤ÎTKO¾¡¤Á¡¡
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢±Ñ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä©Àï¼ÔTJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò10²óTKO¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
²¦¼Ô¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé½éÄ©Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ç23Àï22¾¡13KO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Á´¿È¤Î¥Ð¥Í¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
»î¹ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¤¬½øÈ×¤«¤é¸Ç¤¤¥Ï¥¤¥¬¡¼¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¤ÈÁÇÁá¤¤¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¤½¤Î°µÎÏ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¶õ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£1²ó½ªÎ»¸å¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ë¥¯¥ê¥ó¥Á¤Çº¸ÏÓ¤Ç¼ó¤ò´¬¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë½³¤ê¤ò¤«¤Þ¤·¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤à°ÛÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2²ó°Ê¹ß¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÁá¤¤Æ°¤¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¶ìÀï¡£6²ó¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¯¥ê¥ó¥Á¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥É¥Ø¥Ë¡¼¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤È¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤â¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÊò¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¤¹¤ë¤È9²ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌµ¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é¤«¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÏÀÜ¶áÀï¤«¤é¥¯¥ê¥ó¥Á¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¼ó¸µ¤Ë¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆå¤®ÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ëÎÏ¤â¤Ê¤¯ÅÝ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ç¸ºÅÀ1¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ó¤ÊÈ¿Â§¤â²¿¤Î¤½¤Î¡£10²ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢´þ¸¢¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°æ¾å¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò´þ¸¢¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¡£±½¤µ¤ì¤ë°æ¾åÂÐ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ°æ¾å¤Î¾¡Íø¤ÈÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£