¡Ú¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡Û¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥¤¥É¤ò¡×¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬½éÂå²¦¼Ô¡¡ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¤Ê¤É¤ÎÂç³ØÀ¸¥Á¡¼¥à²¼¤¹
¡Ö£Á£Ã£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£Å£Ë£É£Ä£Å£Î¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡Ë¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÁÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÁ°¡¢£·¶è´Ö£µ£´¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬à¥×¥é¥¤¥Éá¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡±ØÅÁ³¦»Ë¾å½é¤á¤ÆÂç³Ø¤È¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢£³¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂÀÅÄÃÒ¼ù¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£¤«¤Í¤ÆÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬³°¹ñ¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢£´¶è¤Ë¤Ï¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥¥Ð¥Æ¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³ÆÁª¼ê¤¬°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¡¢£·¶è¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¦ÆâÅÄÈ»ÂÀ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç£³°Ì¡£·§ËÜ¹ä´ÆÆÄ¤Ï£±£µÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Âç³Ø¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÆÁª¼ê¤¬Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£