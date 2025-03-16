¤Ò¤Æù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐºî¤ê¤¿¤¤¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡ª´ÊÃ±¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¥¢¥Ã¥·¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Þ¥Þ¥ó¤ÎÌ£¡ªÈÔÆù¤Î¥Ý¥Æ¥È¾Æ¤¡Ê¥¢¥Ã¥·¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë
´¨¤¤Æü¤Ï¡¢Ç®¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ö¥óÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡¢¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î¡Ø¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÀ³Ø¼Ô¡¢¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨»á¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÍÑ¤¤¤¿ÎÁÍý¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÈÔÆù¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤êÊý¤Ï¼Â¤ËÍÍ¡¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶ÈÔÆù¤ÎÉôÊ¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ä¤Ã¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÊø¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»ö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢¥á¡¼¥¯¥¤¥ó¤ä¤È¤¦¤ä¤Î¤è¤¦¤ÊÇ´À¤Î¶¯¤¤ÉÊ¼ï¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¤·¤¿»þ¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÈÔÆù¤¬¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê´¼Á¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤Çºî¤ë¤È¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÃË¼ß¤ä¤¤¿¤¢¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊ´¼Á¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢è§¤Ç¤ë¤è¤ê¾ø¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¿åÊ¬¤ò¤è¤¯Èô¤Ð¤·¤Æ¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¡¢°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÈÔÆù¤Î¥Ý¥Æ¥È¾Æ¤¡Ê¥¢¥Ã¥·¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤ÎºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¡250g
¶Ì¤Í¤®¡¡160g¡Ê¾®1¸Ä¡Ë
¿Í»²¡¡75g¡Ê1¡¿2ËÜ¡Ë
¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¡¡200g
¥Ð¥¿¡¼¡¡20g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡45ml¡ÊÂç¤µ¤¸3ÇÕ¡Ë
µíÆý¡¡30ml¡Á¡ÊÂç¤µ¤¸2ÇÕ¡Á¡Ë
±ö¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÍÑ¡Ë¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4ÇÕ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1·çÊÒÊ¬
¥³¥ó¥½¥áðùÎ³¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¥Ê¥Ä¥á¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡2¿¶¤ê
±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¡³Æ¾¯¡¹
²¼½àÈ÷
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¿Í»²¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò200¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
ÈÔÆù¤Î¥Ý¥Æ¥È¾Æ¤¡Ê¥¢¥Ã¥·¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òè§¤Ç¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼þ°Ï¤Ë°ì¼þÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ÆÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÃí¤¤¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çè§¤Ç¤Æ¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÈé¤òÇí¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¼þ°Ï¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Èé¤¬Çí¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ¤òÆþ¤ì¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÄÙ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¦±ö¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢µíÆý¤ò¾¯¤·¤Å¤Ä²Ã¤¨¤ÆÇ»ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç»ÅÙ¤Ï¡¢Ä´Íý¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÄ´Àá¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¶Ì¤Í¤®¡¦¿Í»²¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¿¶¤Ã¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¡¦¥³¥ó¥½¥áðùÎ³¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¡¡ÂÑÇ®À¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤¤ÎÈÔÆù¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¢¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤òÉß¤µÍ¤á¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤ÆÌÏÍÍ¤òÉÕ¤±¡¢Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
§¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ªÉ½ÌÌ¤ËÉÕ¤±¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¡£
Âç¤¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤òÂç¤¤Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó»®¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºî¤êÃÖ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¥¢¥Ã¥·¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¨¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Ç®¡¹¤Î¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£