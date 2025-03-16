TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹­Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£