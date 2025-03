FA女子リーグカップは15日に決勝を行った。 チェルシーウィメン がマンチェスター・シティウィメンに2-1で勝利し、3度目の優勝を果たした。チェルシーはFW浜野まいかが途中出場し、シティはMF長谷川唯、FW藤野あおば、GK山下杏也加が先発出場。今年1月にシティに加入したMF大山笑美はベンチ入りしていた。チェルシーは前半8分に先制。FWマイラ・ラミレスが敵陣に入り、PA中央でシュートを放つも、GK山下のセーブに遭う。だが、シティ守備陣の足に当たったボールがそのままゴール前に転がると、再びラミレスがゴールに押し込んだ。前半はチェルシーが1-0のリードで折り返した。

The cleanest of strikes from @ManCityWomen's Aoba Fujino #SubwayWLC pic.twitter.com/uhBB5CHCQH