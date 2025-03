ウォリアーズのスティーブ・カーHCがレギュラーシーズン通算勝利数で球団歴代1位タイに

ゴールデンステイト・ウォリアーズは、3月14日(現地時間13日、日付は以下同)にホームのチェイス・センターでサクラメント・キングス相手に130-104で勝利し、今シーズン最長の6連勝をマークした。

この日は4本の3ポイントシュートを沈めたドレイモンド・グリーンがチーム最多の23得点に4リバウンド4アシスト、右足首のケガから復帰したジョナサン・クミンガが18得点3リバウンド、モーゼス・ムーディーが17得点6アシスト2スティール、バディ・ヒールドが16得点を記録。

そして2本の3ポイントを放り込んだステフィン・カリーが、レギュラーシーズン通算4000本成功という前人未到の快記録に達し、計11得点5アシスト1スティール1ブロックで勝利に貢献した。

また、キングス戦の勝利によって、スティーブ・カーHC(ヘッドコーチ)は就任11年目でレギュラーシーズン通算557勝302敗(勝率64.8パーセント)に到達。557勝は、かつて14シーズン指揮を執ってきたアル・アトルズと並んでフランチャイズ史上最多タイ。

ウォリアーズの指揮官として4度の優勝と6度のNBAファイナル進出を誇るカーHCは、レギュラーシーズン通算勝率、プレーオフにおける試合数(140)と勝利数(99勝)、勝率(70.7パーセント)でいずれも球団史上最高の数字を残している。

15日を終えてウェスタン・カンファレンス6位の38勝28敗(勝率57.6パーセント)を残すウォリアーズは、16日にニューヨーク・ニックス戦へ臨んでいる。

With tonight's win, Steve Kerr has tied Al Attles for the most regular-season coaching victories in franchise history 👏 pic.twitter.com/sZco4rgwOh

- Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025