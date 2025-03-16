¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î¥Ï¥ï¥¤¤È¥°¥¢¥à¤Ø¤Î°Ü½»¡ÄÇ¯¶â¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¥ª¥È¥¯¡©¥Ï¥ï¥¤¤È¥°¥¢¥à¤Ç¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï!?¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
ÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ï¥ï¥¤¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¶á¤¤¥°¥¢¥à¤ä¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Á°¼Ô¤È¸å¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÂ°ÎÎ¡×¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÇ¶â¤ÎÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥¢¥à¤ä¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ°ÎÎ¤Ï¡ÖÆüÊÆÁÅÀÇ¾òÌó¡×¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï³°
ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤Ë¤¢¤ë50½£¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¤È³¤³°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ°ÎÎ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¤¥°¥¢¥à¤È¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂ°ÎÎ¤Ç¤¹¡£
Â°ÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¼ç¸¢²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÀ©¾å¤Ï³°¹ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÊÆÁÅÀÇ¾òÌó¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï³°¤Ç¤¹¡£ÁÅÀÇ¾òÌó¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¡¢50½£¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â°ÎÎ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥à¤È¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÆ±Îó¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤ÏËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Î¥°¥¢¥àÅç¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤ÏËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Î°ìÉô¤Î¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¼«¼£ÎÎ¡Ê¥³¥â¥ó¥¦¥§¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¼«¼£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆâÀ¯¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñËÉ¤ä³°¸ò¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«¼£ÎÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¹ñºÝÏ¢¹çÈó¼«¼£ÃÏ°è¥ê¥¹¥È¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥°¥¢¥à¤Ï¤³¤Î¹ñºÝÏ¢¹çÈó¼«¼£ÃÏ°è¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥¢¥à¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó½»Ì±¤ÏÊÆ¹ñÏ¢Ë®½êÆÀÀÇ¤òÌÈ½ü
Â°ÎÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤Îµï½»·ÁÂÖ¤ÎÈ½Äê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È½Äê´ð½à¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²ÝÀÇÇ¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ183Æü¤ÎÊªÍýÅªÂÚºß
¢²ÝÀÇÇ¯ÅÙÃæ¤ËÂ°ÎÎ¤Î³°¤Ë½»½ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È
£³°¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È
¤³¤ì¤é¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢Â°ÎÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿Àµ¤Êµï½»¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤éÂ°ÎÎ¤Î¿¿Àµ¤Êµï½»¼Ô¤Ï¡¢Â°ÎÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸¤¸¤¿½êÆÀ¤òÏ¢Ë®½êÆÀÀÇ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢Â°ÎÎ¤Î¿¿Àµ¤Êµï½»¼Ô¤¬Â°ÎÎ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ï¢Ë®½êÆÀÀÇ¤«¤é¤Î½ü³°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥°¥¢¥à¤ÎÏ·¸å¤Ï¡ÖÆó½Å²ÝÀÇ¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤¿É×ÉØ¤¬°Ü½»¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¶¦Æ¯¤¤ÇÊÌ¡¹¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½»µï¤¬¤¢¤ê¡¢¸øÅªÇ¯¶â°Ê³°¤Ë´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¤Î¹â¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤âÀ¸³è¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥à¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñ¤Î¼ç¸¢²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°Ü½»¤ËºÝ¤·¤Æ±Ê½»¸¢¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡×¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤ÏÊÆ¹ñÀÒ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É½êÍ¸å¡¢¿ôÇ¯¤Ç»ÔÌ±¸¢¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÌ±¸¢½êÍ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´À¤³¦½êÆÀ¤Î¿½¹ðÇ¼ÀÇ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢³°¹ñ¤Ëµï½»¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÇ¯¶â¤Î¼õÎÎ¤Ï²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÄê¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ×ÉØ¤ÏÀÇÀ©¾å¡¢ÊÆ¹ñµï½»¼Ô¤ÇÆüËÜÈóµï½»¼Ô¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆÁÅÀÇ¾òÌó¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤³¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤ÏÈÏ°Ï³°¤Ç¤¹¡£
ÆüÊÆÁÅÀÇ¾òÌó¤¬Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç¯¶â¤Ïµï½»ÃÏ¹ñ²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µï½»ÃÏ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡Ê50½£¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯¶â¤ÏÆüËÜ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÉ×ÉØ¤Î¹çÆ±¿½¹ð¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¥°¥¢¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯¶â¤Î²ÝÀÇÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥¢¥à¤Ç¤Ï°è³°¤Î½êÆÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÏ¢Ë®½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿½¹ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÇ¼ÉÕ¤·¤¿ÀÇ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶â³Û¤ÎÌÌ¤ÇÍÍøÉÔÍø¤Î¿ô»ú¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤ÎÊý¤¬Æó½Å²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ°ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¸¦µæ°÷