¡Ö»£¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¶¶ËÜ¿¿Ìé¤¬Â¥¤·¤¿ÅßÌÚ¹°Æ»¡È»à¤Î£³»þ´ÖÁ°¡É¼Ì¿¿¡¡µ¼Ô¤â¿Ì¤¨¤¿°ä¹ü¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¡Öºù¤¬¤Þ¤Àºé¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¡£ÅßÌÚ¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹Ã´Åöµ¼Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÆïºê¹°¼ù¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤«¤é¸«¤¨¤ëºù¤ÎÌÚ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±£°ÆüÁ°¸å¤ÇÅßÌÚ¤¬ÀÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î£±£¹Æü¤ÏàÍýÉÔ¿ÔÂç²¦áÅßÌÚ¹°Æ»¤ÎÌ¿Æü¤À¡£º£¤«¤é£²£²Ç¯Á°¤Î£²£°£°£³Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£µÇ¯¡Ë¤Ë¤¬¤óÀÊ¢Ëì±ê¤Ç»àµî¤·¤¿¡ÊµýÇ¯£´£²¡Ë¡£
¡¡
¡¡ÅßÌÚ¤ÏÁ°Ç¯£°£²Ç¯£´·î£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅßÌÚ·³¤Î¶½¹Ô¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£´¡¦£·¥Î¥¢¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¤Î»°Âô¸÷À²Àï¤ò½ª¤¨¡¢£¸Æü¤ËÁí¹çÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹µ¼¼¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤¬¤ó¤À¡£¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Æü¤¬ºÇ¸å¡£ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¡×¡£ÅßÌÚ¤Ï¡Ö°úÂà¡×¤Î£²Ê¸»ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤ÆÓË°ö¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÀ¸³è¤òÃÇÇ°¤·¤¿ÅßÌÚ¤ÏÆ±·î£±£´Æü¡¢»°Âô¼ÒÄ¹¤Î·×¤é¤¤¤Ç¥Î¥¢¤Ç°úÂà»î¹ç¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥¡ÍÌÀ¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢£±£¶Æü¤ËÆþ±¡¤·¤Æ£±£¸Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢´úÍÈ¤²¤·¤¿ÃÄÂÎ£×£Å£×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Ë¤¬¤ó¤Ï´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯£²·î£²Æü¡¢£Ú£Å£Ò£Ï¡½£Ï£Î£Å¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¤·¤¿ÅßÌÚ¤Ï¶¶ËÜ¿¿Ìé¤Ë»äÉþ»Ñ¤Ç¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÅßÌÚ¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÀµ¼°¤ËÉüµ¢¤À¡×¡£¤½¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£²£¸Æü¤Ë¤ÏÄ²ÊÄºÉ¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÍÆÂÎ¤¬°²½¤¹¤ë¡£Ç¢¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤º¡¢ç¯æù¤ÈÄ²¤Ë´É¤òÄÌ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð£´£¸»þ´Ö¤ÎÌ¿¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅßÌÚ¤ÏÍâ·î¤Î£³·î£±£±Æü¡¢ÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£×£Å£×¸å³Ú±àÂç²ñ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¡£»é´À¤òÉâ¤«¤Ù´éÌÌ¤ÏÁóÇò¡£¤¤¤«¤Ë¤â¤Ä¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¶¶ËÜ¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤À¤é¤Í¤¨ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤·¤À¡£ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¤è¡£ÃË¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£±ü¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï²ñ¾ì¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÉ×¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿·°É×¿Í¤Ë³ÎÇ§¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£·°¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²µã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡££µ·î£µÆü¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£Æïºê¤ÏÅßÌÚ¤ÎÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡£±£´Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÅßÌÚ¤À¤¬¡¢£±£¶Æü¤Ëºª¿ç¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤È£±£¸Æü¤Ë¤Ï´íÆÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¡¢Æïºê¤¬ÉÂ¼¼Á°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÂ¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¤¬¡ÖÅßÌÚ¤µ¤ó¤¬É¬»à¤ÇÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»£¤é¤Ê¤¤ã¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹õÅÄÅ¯¹¤È¶âÂ¼¥¥ó¥¿¥í¡¼¤¬¤¤¤¿¡£¶âÂ¼¤Ï¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆ®¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òµÇ°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¡¢¤ª»Å»ö¤è¡£³Ê¹¥¤¤¤¤»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£·°¤µ¤ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÅßÌÚ¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¡×¡ÊÆïºê¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é£³»þ´Ö¸å¤ËÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¡£ÅßÌÚ¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£µ·î£µÆü¤Î£×£Å£×¡¢Àîºêµå¾ìÂç²ñ¤Ï¡ÖÅßÌÚÄÉÅé¶½¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Î¡¼¥í¡¼¥×Í»ÉÅ´ÀþÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¶¶ËÜ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ï¶âÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ëÁ°¡¢¶¶ËÜ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ç·°¤µ¤ó¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î°ä¹üÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç°ä¹ü¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤í¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ø¼¨¡£°ä¹ü¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Ã¥·¥ã¡¼¡ª¡×¡£¶¶ËÜ¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢°ä¹ü¤òÊú¤¨¤Æ¼«¤éÍ»ÉÅ´Àþ¤ËÇØÃæ¤«¤éÅö¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤Çú²»¤È¤È¤â¤ËÈïÇú¡£¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¶¶ËÜ¥³¡¼¥ë¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ïà¤ªÁ°¤â¤ä¤ìá¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¶âÂ¼¤Ë¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ë¤È¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¢¶âÂ¼¤â°ä¹ü¤È¤È¤â¤ËÍ»ÉÅ´Àþ¤Ø¡£¤Ê¤¼¤«ÉÔÈ¯¤Ç¡¢£³²óÌÜ¤ÇÈïÇú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶¶ËÜ¤Ï¶âÂ¼¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¥±¥µ»Â¤ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¶»ÈÄ¤Ë¤Ï½ÅÇú¥¥Ã¥¯¤À¡£¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶âÂ¼¤Ï¶âÅª¹¶·â¤«¤éÍ»ÉÅ´Àþ¥Ð¥Ã¥È¤ò¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¶¶ËÜ¤ò²¥ÂÇ¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¡£¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¼õ¤±Î®¤·¡¢¶âÂ¼¤òºÆ¤ÓÈïÇú¤µ¤»¤ë¤È¡¢£Ä£Ä£Ô¤«¤é¿âÄ¾Íî²¼¼°£Ä£Ä£Ô¤ò·è¤á¡¢£¸Ê¬£´£±ÉÃ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¶âÂ¼¡ª¡¡¤ªÁ°¤¬ºÇ¸åÄù¤á¤í¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡ª¡¡Î©¤Æ¡ª¡¡¶âÂ¼¡ª¡¡µ¯¤¤í¥³¥é¡¼¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÎÅßÌÚ¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¤È·°¤µ¤ó¤Ë°ìÎé¤·¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅßÌÚ¤¬ºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¶¶ËÜ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤È·°¤µ¤ó¤Ï¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢£°£µÇ¯£¶·î¤Ëº§Ìó¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¯¡¢Åì¥¹¥Ý¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿·°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬±¿Ì¿¡£¤¤¤¤¤«°¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢£°£´Ç¯£±£²·î¡¢¶¶ËÜ¤¬±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÉÂ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤ÉÅßÌÚ¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤È¥À¥Ö¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¡Ø¤¢¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É»÷¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±¿Ì¿Åª¤Êà²¿¤«á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¶¶ËÜ¤µ¤ó¤òºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï½Ð²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È·°¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï£°£µÇ¯£··î¤ËÇ¾´´½Ð·ì¤ÇµÞ»à¡ÊµýÇ¯£´£°¡Ë¡£ºÇ´ü¤ò¤ß¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ïº§Ìó¼Ô¤ÎÅßÌÚ·°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê©ÃÅ¤Ë¤ÏÅßÌÚ¤È¶¶ËÜ¤Î°ä±Æ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÅßÌÚ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥ì¥¹¡×¤òÄÉµá¡¢¿»Æ©¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿ÅßÌÚ¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¡£¿Í¤Î»à¡¢Îø°¦¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀàÅßÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹á¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¡ÊÃ´Åö¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ£µËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÆïºê¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£³Î¤«¤Ëµã¤±¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£