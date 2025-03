馬の前髪をジョキジョキとハサミで切った後の“かわいすぎる姿”が、SNSで話題となっている。

【映像】前髪カット後の馬

注目を集めているのは、茨城県にある引退馬などと触れ合える施設「うまんまパーク」が投稿した動画。動画に映っているのはポニーのヒロシくん。引退馬ではないものの、ペットのような扱いでサラブレッドたちと一緒に飼われている。そんなヒロシくんの前髪は目にかかるため定期的に切っているそうで、いつの間にかパッツンがチャームポイントとして定着したとのこと。

動画を見た人からは「お目々スッキリ!」「やっぱり前髪が長いと邪魔ですよね」といった声のほか、海外からも「i think he looks nice(素敵だと思う)」「taylor swift on a random day in 2014(2014年のテイラー・スウィフト)」などのコメントが多く寄せられ、投稿は1500万件以上、表示されている。(『週刊BUZZ動画』より)