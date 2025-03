アイドルグループ・=LOVEのメンバー・佐々木舞香が、4月スタートの日曜劇場『キャスター』(TBS系)に出演することが発表された。 ドラマ『キャスター』は阿部寛主演、永野芽郁、道枝駿佑出演の完全オリジナルストーリー。“世の中を動かすのは真実!”という信念の男・進藤壮一(阿部寛)は、公共放送で社会部の記者として15年間キャリアを積み、その後報道番組のキャスターを務めていたが、民放テレビ局JBNの会長

ログインして続きを読む

The post 佐々木舞香(=LOVE)が4月スタート日曜劇場『キャスター』に出演決定 学生アルバイト役、報道フロアを駆け回る first appeared on GirlsNews.