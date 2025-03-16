ÊÆ¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¹ñ¡×¡¡Í×Ãí°Õ¤Ç»ØÄê¡¢³ËÉðÁõÏÀ·Ù²ü¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï15Æü¡¢³ËÊ¼´ï¤Î´ÉÍý¤òÃ´¤¦ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤¬¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤ò¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä³ËÉÔ³È»¶¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¾å¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¹ñ¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤êÀ¯¼£¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤òÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³ËÉðÁõÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬1·î20Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯ÂÄ¾Á°¤Ë´Ú¹ñ¤ò¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¹ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ØÄê¤Ï4·î15Æü¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ÏÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¸¶»ÒÎÏ¤Ê¤É¤Ç¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼ÂºÝ¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤«¤éÆ±ÌÁ¹ñ¤ò¼é¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Ë³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ìäÑ¼Îõ³°Áê¤Ï2·î¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ñ²ñ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£