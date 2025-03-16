「PIXPRO FZ55」が首位を奪取！ コンパクトデジカメ人気ランキングTOP10 2025/3/16
「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
3位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
4位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
5位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
6位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
7位 instax mini Evo PINK
instax mini Evo PINK（富士フイルム）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PowerShot SX70 HS
PSSX70HS（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
3位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
4位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
FZ45(BK)（KODAK）
6位 LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）
7位 instax mini Evo PINK
instax mini Evo PINK（富士フイルム）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 PowerShot SX70 HS
PSSX70HS（キヤノン）
10位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。