PIXPRO FZ55 ブラック

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　「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

3位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

4位　PIXPRO FZ55 レッド

FZ55(RD)（KODAK）

5位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

6位　LUMIX TZ99 ホワイト

DC-TZ99-W（パナソニック）

7位　instax mini Evo PINK

instax mini Evo PINK（富士フイルム）

8位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

9位　PowerShot SX70 HS

PSSX70HS（キヤノン）

10位　instax mini Evo Brown

instax mini Evo Brown（富士フイルム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。