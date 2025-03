浜野まいか所属のチェルシー、FA女子リーグ杯制覇！　マンCは藤野あおばが“衝撃ミドル”も長谷川唯が痛恨OG

FA女子リーグカップ決勝が15日に行われ、チェルシーとマンチェスター・シティが対戦した。3度目の優勝を目指すチェルシーと5度目の優勝を狙うマンチェスター・シティがファイナルで激突する。マンチェスター・シティはMF長谷川唯とFW藤野あおば、GK山下杏也加が先発メンバーに名を連ね、今冬より同クラブに加わったMF大山笑美がベンチスタート。対するチェルシーもFW浜野まいかがサブに入り、大注目の一戦に合計5人の日本人選手がメンバー入りした。

The cleanest of strikes from @ManCityWomen's Aoba Fujino 🧼🇯🇵#SubwayWLC pic.twitter.com/uhBB5CHCQH