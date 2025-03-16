¥É·³»Ø´ø´±¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï¡©¡¡2¥é¥óÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÂÇ·âÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15ÆüÌë¤Ëµð¿Í¤ÈÂÐÀï¡£¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½øÈ×¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±Ë¤¬¤µ¤ì¤º¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÏ¶¯¤¯¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â®µå¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·âÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÀï¤·¤¿µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤ÏµåÂ®¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ°¤Ã¤¿Ìîµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£µð¿Í¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¸ª¤È¼éÈ÷¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅðÎÝ¤ò¸«»öÁË»ß¤¹¤ë¡È¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¡¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤â³¹Ãæ¤ÇÂ¿¤¯ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹¹ð¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òÈ©¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¡ÖºòÇ¯¤¹¤Ç¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤â±óÀ¬Àè¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°õ¾Ý¡£ÉáÃÊ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËÜµòÃÏ¤ä±óÀ¬Àè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ©¿È¤ò»ý¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£