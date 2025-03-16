6¿Í¤Ç15ÄÚ¤Î²È¤òÂç²þÂ¤¡ª¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ùº£ÌëÊüÁ÷
¡¡3·î16Æü19»þ¤è¤ê¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Ö6¿Í¤Ç15ÄÚ¤Î²È¡×¤ò¡È¶¹¾®¶õ´Ö¤Î¹Ò³¤»Î¡É¤³¤È»°ÉÓËþ¿¿¤¬·àÅª¤ËÂç²þÂ¤¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¢¡¢¡È¶¹¾®¶õ´Ö¤Î¹Ò³¤»Î¡É¤³¤È»°ÉÓËþ¿¿¤¬¿Æ»Ò3À¤Âå6¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ë15ÄÚ¤Î²È¤òÂç²þÂ¤¡ª
¡¡º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎN²È¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¡£·úÄÚ¤¬15ÄÚ¤·¤«¤Ê¤¤¶¹¾®½»Âð¤À¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¡Ê73ºÐ¡Ë¤È¡¢ºÊ¡Ê73ºÐ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¡£¼Â¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¡¢Ì¼¤Î²ÈÂ²¡ÊÉ×47ºÐ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëºÊ45ºÐ¡¢Ä¹ÃË£¸ºÐ¡¢¼¡ÃË6ºÐ¡Ë¤¬¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢¿Æ»Ò3À¤Âå6¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·15ÄÚ¤Î²È¤ÎÃæ¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â6¿Í¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëµç¶þ¡£Êì¤ÈÌ¼¤¬°ì½ï¤ËÎ©¤ÄÂæ½ê¤Ï¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤ë¤Û¤É¤Î¶¹¤µ¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃ¦°á½ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢3À¤Âå¤¬°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÏ·µà²½¤Ç²È¤¬·¹¤¡¢ÎÙ¤Î²È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²°º¬¤Î±«¤É¤¤¤¬ÎÙ²È¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â°Å¤¤¼¼Æâ¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¡¢²Ä°¦¤¤Â¹¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ÇÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê£Î²È¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¹©Ì³Å¹¡É¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê¸µK¡¾1À¤³¦²¦¼Ô¡Ë¤È¡¢Èà¤Î»Õ¾¢¡¢¡È½í¿ÆÊý¡É¤³¤È¥Ê¼ò½í¡Ê¸µ¡¦Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¡¡º£²ó¡¢2¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¢¤Ï»°ÉÓËþ¿¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¡¢¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¶¹¾®¶õ´Ö¤Î¹Ò³¤»Î¡×¡£Á°²ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¡ÖÁë¤¬¾¡¼ê¤Ë³«¤¯²È¡×2016Ç¯11·î20ÆüOA¡Ë¤Ç¡¢¾¢¤Ï12ÄÚ¤·¤«¤Ê¤¤²È¤ò¤¢¤¨¤Æ10ÄÚ¤Ë¸ºÃÛ¡£¼¼Æâ¤Ë¸÷¤ÈÉ÷¤òÆ³¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏÉ×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¡¢Ì¼¤äÂ¹¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÂç²þÂ¤¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢ÃÛ60Ç¯¡¢·úÄÚ15ÄÚ¤È¤¤¤¦¡¢Ï·µà²½¤È¶¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3À¤Âå6¿Í²ÈÂ²¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¾¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡©
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÂç²þÂ¤¤Î¹ÔÊý¤òÅ°Äì¿äÍý¤¹¤ë¡£ÃÛ60Ç¯¡¢·úÄÚ15ÄÚ¤È¤¤¤¦¡¢Ï·µà²½¤È¶¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3À¤Âå6¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¤À¤±¤Ë¡¢MC¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¡ÖÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òºî¤ë¡×¡¢Åª¾ì¹À»Ê¤Ï¡Ö´ðÁÃ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡¢½ê¤â¡Ö¸¼´Ø¤ÎÉý¤ò¹¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö²°¾å¤òºî¤ë¡×¤È¡¢N²È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤é¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÂçÎÌ¤ÎÈÄºà¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¢¤Ï°ìÂÎ¡¢¤¢¤ì¤ò²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡©¡×¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢½ê¤¬¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤¿¤á¤Î¥Æ¥é¥¹¤òºî¤ë¡×¤È¿äÍý¤·¡¢¤«¤¿¤»¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×Æ±Ä´¡£Åª¾ì¤Ï¡ÖÁë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¿äÍý¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤ÆN²È¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ3·î16Æü19»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¢¡¢¡È¶¹¾®¶õ´Ö¤Î¹Ò³¤»Î¡É¤³¤È»°ÉÓËþ¿¿¤¬¿Æ»Ò3À¤Âå6¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ë15ÄÚ¤Î²È¤òÂç²þÂ¤¡ª
¡¡º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎN²È¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¡£·úÄÚ¤¬15ÄÚ¤·¤«¤Ê¤¤¶¹¾®½»Âð¤À¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¡Ê73ºÐ¡Ë¤È¡¢ºÊ¡Ê73ºÐ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¡£¼Â¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¡¢Ì¼¤Î²ÈÂ²¡ÊÉ×47ºÐ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëºÊ45ºÐ¡¢Ä¹ÃË£¸ºÐ¡¢¼¡ÃË6ºÐ¡Ë¤¬¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢¿Æ»Ò3À¤Âå6¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¡¢²Ä°¦¤¤Â¹¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ÇÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê£Î²È¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¹©Ì³Å¹¡É¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê¸µK¡¾1À¤³¦²¦¼Ô¡Ë¤È¡¢Èà¤Î»Õ¾¢¡¢¡È½í¿ÆÊý¡É¤³¤È¥Ê¼ò½í¡Ê¸µ¡¦Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¡¡º£²ó¡¢2¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾¢¤Ï»°ÉÓËþ¿¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¡¢¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¶¹¾®¶õ´Ö¤Î¹Ò³¤»Î¡×¡£Á°²ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¡ÖÁë¤¬¾¡¼ê¤Ë³«¤¯²È¡×2016Ç¯11·î20ÆüOA¡Ë¤Ç¡¢¾¢¤Ï12ÄÚ¤·¤«¤Ê¤¤²È¤ò¤¢¤¨¤Æ10ÄÚ¤Ë¸ºÃÛ¡£¼¼Æâ¤Ë¸÷¤ÈÉ÷¤òÆ³¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏÉ×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¡¢Ì¼¤äÂ¹¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÂç²þÂ¤¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢ÃÛ60Ç¯¡¢·úÄÚ15ÄÚ¤È¤¤¤¦¡¢Ï·µà²½¤È¶¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3À¤Âå6¿Í²ÈÂ²¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¾¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡©
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÂç²þÂ¤¤Î¹ÔÊý¤òÅ°Äì¿äÍý¤¹¤ë¡£ÃÛ60Ç¯¡¢·úÄÚ15ÄÚ¤È¤¤¤¦¡¢Ï·µà²½¤È¶¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3À¤Âå6¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¤À¤±¤Ë¡¢MC¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¡ÖÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òºî¤ë¡×¡¢Åª¾ì¹À»Ê¤Ï¡Ö´ðÁÃ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡¢½ê¤â¡Ö¸¼´Ø¤ÎÉý¤ò¹¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö²°¾å¤òºî¤ë¡×¤È¡¢N²È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤é¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÂçÎÌ¤ÎÈÄºà¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¢¤Ï°ìÂÎ¡¢¤¢¤ì¤ò²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡©¡×¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢½ê¤¬¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤¿¤á¤Î¥Æ¥é¥¹¤òºî¤ë¡×¤È¿äÍý¤·¡¢¤«¤¿¤»¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×Æ±Ä´¡£Åª¾ì¤Ï¡ÖÁë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¿äÍý¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤ÆN²È¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ3·î16Æü19»þÊüÁ÷¡£