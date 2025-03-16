»ä¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡×¤Ç¤·¤¿ ÂÎ½Å155¥¥í¢ª80¥¥í¤Ë¡È·ãÊÑ¡É¤Î¤¤¤Þ ¿·Å·ÃÏ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿À°ÂÎ»Õ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢ ¸µ½½Î¾¡¦Ã°Â¢¤Î»û²¼Î´¹À¤µ¤ó
¡ÖÁêËÐ¤É¤³¤í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÐÀî¸©¡£ÀÐÀî½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¸½ÌòÎÏ»Î¤¬³Ñ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÂèÆó¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ßÊ³Æ®¤¹¤ë¸µ¶¿ÅÚ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Ö¤ªÊ¢Ä¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¡£À°ÂÎ»Õ¤Î»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ°Â¢¡Ê¤¿¤ó¤¾¤¦¡Ë¤Î¤·¤³Ì¾¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÎÏ»Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¡ÖÃ°Â¢À°ÂÎ¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀ°ÂÎ±¡¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Öº£¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åö»þ¤âÅö»þ¤Ê¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Þ»×¤¦¤ÈÁ´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î¤±¤¬¤Ë¤âÉé¤±¤º Èá´ê¤Î´Ø¼è¤Ë
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®½Ð¿È¤Î»û²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÎ©¹©¶È¹â¹»¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦±×¹ÓÍº¤Î°¤Éð¾¾Éô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢2007Ç¯¤Î½Õ¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2012Ç¯¤ËÎÏ»Î¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤È¤µ¤ì¤ë½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤·¤³Ì¾¤òËÜÌ¾¤Î»û²¼¤«¤é¼Â²È¤Î²°¹æ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ°Â¢¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸ª¤Î¤±¤¬¤Ê¤É¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢2014Ç¯¤Ë°úÂà¡£½½Î¾ºß°Ì¤Ï8¾ì½ê¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÇÈ±¼°¤Î¤È¤¤Î»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Ö¿ÆÊý¤È¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Ò¤¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÃÏÌ£¤ÊÎÏ»Î¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³Ñ³¦¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»û²¼¤µ¤ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡ÖÎÏ»Î¤é¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤º À°ÂÎ»Õ¤ÎÆ»¤Ø
¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç½ÀÆ»À°Éü»Õ¤ÈÀÜ¹ü±¡¤Î»ñ³Ê¤ò¤È¤ëÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢À°ÂÎ±¡¤Ë¶Ð¤á¤¿¤Î¤Á2017Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Ö¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡ËÎÏ»Î¤é¤·¤µ¤È¤«Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
»û²¼¤µ¤ó¤ÎÀ°ÂÎ¤ÏÂÎ¤Ë¶¯¤¯¿¨¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ã°Â¢À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¦¿Í¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç·ë¹½¥Ü¥¥Ü¥ÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÀ°ÂÎ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÊÃ°Â¢À°ÂÎ¤Ï¡Ë¾õÂÖ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍøÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê¸µÎÏ»Î¤À¤¬¡©¡Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¼¡²ó¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ã°Â¢À°ÂÎ¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë°Ê¾å¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¡× ¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬»Ü½Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
º£¤Î»Ü½Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»û²¼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡ÖÅö»þ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢¶ÚÎÏ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤±¤¬¤â¤·¤ÆÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿´¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤¬¾¯¤·¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×ÂÎ½Å¤Ï¡È75¥¥í¸º¡É ¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¦¤ó¤È³Ú¡×
¸½Ìò»þÂå¤ÏÂÎ½Å¤¬155¥¥í¤¢¤Ã¤¿»û²¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ä¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï80¥¥í¤È¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ç¤¹¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Ö¤â¤È¤â¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°Ê¾å¤Ï¤«¤Ê¤ê¿©¤Ù¤³¤Þ¤Ê¤¤¤È°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
º£¤Ï¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¦¤ó¤È³Ú¡×¤ÈÏÃ¤¹»û²¼¤µ¤ó¡£³Ñ³¦¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤â»×¤¤ ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡×
Ì¾¸Å²°¤ËÍè¤Æ10Ç¯¡¢»û²¼¤µ¤ó¤Ï¸½ÌòÃæ¤Ë½ä¶ÈÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÊ¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¡¦»û²¼ËãÈþ¤µ¤ó¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼ç¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬·ø¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤ª¤Þ¤«¤»¤·¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
Ä¹ÃË¡¦»û²¼¸¦Â¢¤¯¤ó¡Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡Ö»Ü½Ñ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¡£ÁêËÐ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£½½Î¾¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×
¼¡ÃË¡¦»û²¼À¶Â¢¤¯¤ó¡ÊÇ¯Ä¹¡Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×
ÃÏ¸µ¤ÏÇ½ÅÐÄ®¤Î±§½ÐÄÅ¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶»¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
»û²¼Î´¹À¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£À¤¤ÎÃæ¤Î»õ¼Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£»û²¼¤µ¤ó¤ÏÂèÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£