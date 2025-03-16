²í³Ú¤Î²»¿§¤ò¼é¤ëÂçºå¤Î¥è¥·¸¶¾Æ¤¤Ï¡¢ÍºÂç¤ä¤ï¡Á
ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÅìÉô¤ÎÆ»±Ä®¡Ê¤É¤¦¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¡¢ÍäÀî²ÏÀîÉß¤Î¾åËÒ¡Ê¤«¤ó¤Þ¤¡Ë¡¦±ÅÂ¡Ê¤¦¤É¤Î¡ËÃÏ¶è¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥è¥·¸¶¾Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥è¥·¸¶¤ÇºÎ¤ì¤ë¥è¥·¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý²»³Ú¡¦²í³Ú¤Ç»È¤ï¤ì¤ë½ÄÅ«¡¦äÊäÅ¡Ê¤Ò¤Á¤ê¤¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¡Ê¿¶Æ°¤·¤Æ²»¸»¤È¤Ê¤ëÇöÊÒ¡Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥è¥·¤Ç¤ÏÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²»¿§¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ö±ÅÂ¤Î¥è¥·¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¿·½Õ¤Î¾åËÒ¡¦±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¾Æ¤
Âçºå¤ÈµþÅÔ¤Î¤Û¤ÜÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âÄÐ»Ô¡£¤½¤ÎÍäÀî²ÏÀîÉß¤ÎËÌÂ¦¤Ë¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ìÌó18¸ÄÊ¬¡¢Ìó693,000Ö¤Î¥è¥·¸¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯·î¡¢¾åËÒ¡Ê¤«¤ó¤Þ¤¡Ë¼Â¹ÔÁÈ¹ç¤ä±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶ÊÝÂ¸²ñ¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¥è¥·¸¶¤ÎÊÝÁ´¡¦³²Áð¡¦³²Ãî¶î½ü¤Î¤¿¤áÄ«9»þ¤«¤é¥è¥·¸¶¾Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«Êª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿¥è¥·¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±ê¤¬±²¤ò´¬¤¤¤ÆÂç¤¤¯Ç³¤¨¾å¤Ã¤Æ¡¢¤½¤éÁÔ´Ñ¤Ç¤Í¡£TV³Æ¶É¤¬¼èºà¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ï¡£³¥¤¬É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ´ß¤ÎËçÊý»Ô¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÀè¤Ë¥è¥·¤ä»¨Áð¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤«¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾åËÒ¼Â¹ÔÁÈ¹çÄ¹¡¦ÌÚÂ¼ÏÂÃË¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÇÀ¶È¤ò±Ä¤àËµ¤é¡¢²í³Ú¤Î³Ú´ï¡¦äÊäÅ¡Ê¤Ò¤Á¤ê¤¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¡áâºÀå¡Ê¤í¤¼¤Ä¡Ë¤Ë»È¤¦¥è¥·¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÅÂ¤Î¥è¥·¤ÏÉÊ¼Á¤¬¤è¤¯¡¢¾åËÒ¤ÈÆ»±Ä®¤ÎÁÈ¹ç¤Ï¥è¥·¤ò´¢¤ê¼è¤ë¸¢Íø¡áÆþ²ñ¸¢¡Ê¤¤¤ê¤¢¤¤¤±¤ó¡Ë¤ò»ý¤Ä¡£¸Å¤¯¤«¤é¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÇÀ²È¤Ï1·î¤«¤é2·îº¢¤Ë¥è¥·¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢¤è¤·¤º¤ä¤¹¤À¤ì¤Ë²Ã¹©¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ýÉø¤²°º¬¤ä¤¹¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¡¢ÇÀ´×´ü¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍÑÅÓ¤Ç¥è¥·¤ò´¢¤ëÇÀ²È¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢âºÀå¤Ë»È¤¨¤ë¥è¥·¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾åËÒ¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ»±Ä®¤Î¾åÅÄ´´Íº¤µ¤ó¤À¤±¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤¬äÊäÅ¤Î²»¿§¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â²í³Ú¤È¤Ï²¿¤Ê¤ó¡©
¤½¤â¤½¤â²í³Ú¤È¤Ï¡©¡¡äÊäÅ¤È¤Ï²¿¤Ê¤ó¡©
²í³Ú¤È¤ÏÃæ¹ñÂçÎ¦¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤òÁÃ¤ËÊ¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Ë´°À®¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ²»³Ú¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1000Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î·Á¤Î¤Þ¤Þ¤Î²»³Ú¤¬¡¢¸½ºß¤â¹Ä¼¼¤ÎÅµÎé¤ä¸æÍ·¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Îº×Åµ¤Ê¤É¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²í³Ú¤Ç»È¤ï¤ì¤ë³Ú´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬äÊäÅ¤À¡£ÆâÂ¦¤Ë¼¿¡Ê¤¦¤ë¤·¡Ë¤òÅÉ¤Ã¤¿ÃÝÀ½¤Î½ÄÅ«¤Ç¡¢¼ç¤Ë¼çÀûÎ§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£äÊäÅ¤ÎËÜÂÎ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±²È¤ÎÅ·°æÎ¢¤Ç°ÏÏ§Î¢¤ä¤«¤Þ¤É¤Î±ì¤ÇÄ¹Ç¯ßî¡Ê¤¤¤Ö¡Ë¤µ¤ì¤¿ÇáÃÝ¡Ê¤¹¤¹¤¿¤±¡Ë¡£¤½¤ì¤ËéÃÀå¡Ê¤í¤¼¤Ä¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ÆÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ß²»¤ò½Ð¤¹¡£
À¾ÍÎ¤Î´É³Ú´ï¤Î¥ê¡¼¥É¡Ê¿¶Æ°¤·¤Æ²»¸»¤È¤Ê¤ëÇöÊÒ¡Ë¤â¡¢°±¡Ê¥è¥·¡Ë¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢±Ñ¸ì¤Ç°±¡Ê¥è¥·¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¥ê¡¼¥É¡áREED¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢´É³Ú´ï¤ò¥ê¡¼¥É³Ú´ï¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
äÊäÅ¤Ë»÷¤¿½ÄÅ«¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ã¡¦´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤òÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£äÊäÅ¤ÎâºÀå¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Þ¤ÇÂçÎ¦¤Î½ÄÅ«¤ÈÆ±¤¸¥À¥ó¥Á¥¯¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤Î¥è¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÆüËÜÅª¤Ê²»¿§¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ïÎà¤Î¥è¥·¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
éÃÀå¤Ë»È¤¦¥è¥·¤Ï¡¢º¬¸µ¤«¤éÆóÀáÌÜ¤«¤é»°ÀáÌÜ¤Î´Ö¤òÌó6¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ»È¤¦¡£¾å¤Î¼Ì¿¿¤Îº¸Ã¼¤¬²Ã¹©Á°¤Î¥è¥·¤Ç¡¢ÃÝ¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¤¬¶õÆ¶¤Ç±ßÃì¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥è¥·¤À¤ÈÆóÀáÌÜ¤«¤é»°ÀáÌÜ¤Î´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢3¤ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ß¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¥è¥·¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾·Â¤Ï11¥ß¥ê¡Á12.5¥ß¥êÄøÅÙ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£äÊäÅ¤â¥è¥·¤â¼«Á³¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Æ¡¹ÈùÌ¯¤ËÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥è¥·¤òÁª¤ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ìó6¥»¥ó¥Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢ï¸¡Ê¤³¤Æ¡Ë¤ÇÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¿á¤¸ý¤òÊ¿¤é¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤¿¸å¤Ëºï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌÄ¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¥»¥á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëäÛ¤Ç¶´¤à¡£»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¿á¤¸ý¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚ¤Ç¤Ç¤¤¿Ë¹»Ò¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ª¤¯¡£¾å¤Î¼Ì¿¿¤Îº¸¤«¤é2¤ÄÌÜ¤ÎâºÀå¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦ÏÂ»æ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²»¿§¤äÈùÌ¯¤Ê¿á¤²Ã¸º¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¡¢±ßÃì¤Î¥è¥·¤òéÃÀå¤Î·Á¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤Î¤Ï³µ¤Í±éÁÕ¼Ô¤Î»Å»ö¤À¡£±éÁÕ»þ¤Ë¤ÏéÃÀå¤ò¤ªÃã¤ËÄÒ¤±¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤òºî¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤¹¡£´¥Êª¤Î´³¤·ÄÇÂû¡Ê¤·¤¤¤¿¤±¡Ë¤«¥ï¥«¥á¤Î¤è¤¦¤ËÌá¤·¤Æ»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¡£
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«²í³Ú¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢³Ú¿Í¤¬²¿¤«¤òÔä¡Ê¤Ä¤Ü¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤Ë²¿ÅÙ¤«¿»¤·¤Æ¤«¤é±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²í³ÚÆÃÍ¤Îµ·¼°¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬äÊäÅ¤ÎâºÀå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
±ÅÂ¤Î¥è¥·¤¬¤Ê¤¼Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
±ÅÂ¤Î¥è¥·¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éäÊäÅ¤ÎâºÀå¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£äÊäÅ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¡¢µÜÆâÄ£³ÚÉô¼óÀÊ³ÚÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Åìµ·½ÓÈþ¡Ê¤È¤·¤Ï¤ë¡Ë»á¤äÅìµ··óÉ§¡Ê¤«¤Í¤Ò¤³¡Ë»á¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤Î¥è¥·¤ò»î¤·¤¿¤¬¡¢±ÅÂ¤Î¥è¥·¤è¤êÎÉ¤¤ÉÊ¼Á¤Î¥è¥·¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤â¡¢±ÅÂ¤Î¥è¥·¤òµÜÆâÄ£¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¾¼ÏÂ12¡Ê1937¡ËÇ¯¡¢¿¢Êª³Ø¼Ô¤ÎËÒÌîÉÙÂÀÏºÇî»Î¤¬2ÅÙ¡¢±ÅÂ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢500ËÜ¤Û¤ÉµÜÆâÄ£¤Ë¸¥¾å¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¡¢µÜÆâÄ£¤ÎÊý¤¬¤¦¤Á¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Î¥è¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¡¢¤¦¤Á¤¬µÜÆâÄ£¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î½»½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Î¥è¥·¤¬¤¨¤¨¤«¤é¤â¤¦1²óÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
²¿¸Î¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë±ÅÂ¤Î¥è¥·¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢Â¾¤Î¥è¥·¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇØ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÀ¤¯¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÆÎÏÀ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤Î²ÏÀî¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥è¥·¤Ï¿å°è¥è¥·¤À¤¬¡¢äÊäÅ¤ÎâºÀå¤Ë»È¤¨¤ë±ÅÂ¤Î¥è¥·¤ÏÎ¦°è¥è¥·¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¼Á¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¿å¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¼«À¸¤¹¤ë¿å°è¥è¥·¤Ï¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢¿å¤ÎºîÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Î¦°è¥è¥·¤ÏÂÀ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¹â¤µ5£í¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£
¥è¥·¤ÎÀ¸°é¤Ë¤Ï¿å¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢äÊäÅ¤ÎâºÀå¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¦°è¥è¥·¤Ï¡¢¿åÊÕ¤Ë¶á¤¤¤ä¤ä¹âÂæ¤Ç¤·¤«°é¤¿¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Ç¤âÍäÀî¤Î±ÅÂ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤«°é¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¥è¥·¤È¤Ï²¿¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿¢Êª¤À¤í¤¦¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇºÎ¤ì¤¿¥è¥·¤ÎâºÀå¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ý¤Á¤ä²»¿§¤¬°ã¤¤²á¤®¤Æ¡¢½é¿´¼ÔÍÑ¤äÎý½¬ÍÑ¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£äÊäÅ¡¢¤½¤·¤Æ²í³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ö±ÅÂ¤Î¥è¥·¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë½ê°Ê¤À¡£
±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÄÌ¤ë¤À¤È¡©
ÍäÀî¤Î¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·Ê´Ñ¤È¤·¤Æ¡ÖÂçºå¤ß¤É¤ê¤ÎÉ´Áª¡×¡Ö´ØÀ¾¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤àÉ÷·Ê100Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤Ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¡£
±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤Î¹¤µ¤Ï¡¢Àî¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ¹¤µÌó2.5¥¥í¡¢ºÇÂçÉý¤¬Ìó400¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î¥è¥·¸¶¤ÎµþÅÔÂ¦¡¢¾åÎ®ÉôÊ¬¤ò¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤¬²£ÃÇ¤¹¤ë·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¡¢Áá´ü»ö¶È²½¤òÂçºåÉÜ¡¦µþÅÔÉÜ¡¦¼¢²ì¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬Í×Ë¾¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²í³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¼Ö¤ÎÁû²»¤äÇÓµ¤¥¬¥¹¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¶µÓ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼¿å¤ÎÊÑ²½¡¢ÅÚ¾í¤Î´¥Áç²½¡¢±ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¥è¥·¸¶¾Æ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¥è¥·¸¶¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²í³Ú¶¨µÄ²ñ¡Ø²í³Ú¤À¤è¤ê¡ÙÊÔ½¸Ã´Åö¤Ç¡¢¸µÅìµþéº½ÑÂç³Ø¹Ö»Õ¤ÎÎëÌÚ¼£É×¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤ÎÊÝÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¤Ë³«»Ï¡£¿ô¥ö·î´Ö¤Ç24,859É®¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ø¿½¤·Æþ¤ì½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥è¥·¸¶¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯¡¢È¬È¨¡Á¹âÄÐ´Ö¹©»ö¤ÎÇ§²Ä¤¬¹ß¤ê¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯11·î¡¢²í³Ú»Õ¤ÎÅìµ·½¨¼ù»á¤¬±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤è¤¦±©ÅÄÍº°ìÏº¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ½¸¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾78,889É®¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¾¼¹¨¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬ÀìÌç²ÈµÚ¤ÓÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¡¹¤ò¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤òÀßÃÖ¡¢²ñ¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÅö½é¤Î·×²è¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶¶µÓ¤ÎÀßÃÖ´Ö³Ö¤ÏÄÌ¾ï50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¡¢¥è¥·¸¶¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶¶µÓ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´Ö³Ö¤ò210¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¹¤²¡¢¤Þ¤¿¹â²ÍÆ»Ï©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶µÓ¤¬·ú¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢äÊäÅ¤ÎâºÀå¤Ë»È¤¦¥è¥·¤¬ºÎ¤ì¤ë¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÄ¾ÀÜÅª¤Ê¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ²¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¸å¤â¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë±Æ¶Á¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸µÅìµþ·Ý½ÑÂç³Ø¹Ö»Õ¡¦²í³Ú¶¨µÄ²ñ¡¡ÎëÌÚ¼£É×¤µ¤ó¡Ë
±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î·úÀß¤Ë¼¡¤¤¤Ç±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤Ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯½©¤Î¤³¤È¤À¡£äÊäÅ¤ÎâºÀå¤Ë¤¹¤ë¥è¥·¤¬ºÎ¤ì¤ë°ìÂÓ¤¬¤Ä¤ëÁð¤Î¥«¥Ê¥à¥°¥é¤ËÊ¤¡Ê¤ª¤ª¡Ë¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Á´ÌÇ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÅ·¸õÉÔÎÉ¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌî¾Æ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£
ÀéÇ¯°Ê¾åÂ³¤¯²í³Ú¤Î²»¿§¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê´íµ¡¤ËºÝ¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤Ä¤ëÁðÈ´¤¤òÍâ2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯½Õ¤Ë¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ä¤ëÁðÈ´¤¤ÏËèÇ¯Â³¤±¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï6000¡Á7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥è¥·¸¶¤¬ºÆÀ¸¡¢äÊäÅ¤Ë»È¤¦¥è¥·¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤ÎÊÝÁ´¤ÈºÆÀ¸¤Î½ÅÍ×À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Åìµ·½¨¼ù»á¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÊ»¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤â3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ä«9»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¤Ä¤ëÁðÈ´¤¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¤¬¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤«¤éËÜÀ¡»û¤ÎÄí¤ÇÅìµ·½¨¼ù»á¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
±ÅÂ¤Î¥è¥·¸¶¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²í³Ú¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¡£Í£°ìÌµÆó¤Î±ÅÂ¤Î¥è¥·¤ò¡¢äÊäÅ¤Î²»¿§¤ò¤Ê¤¯¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
Æ»±Ä®ÍäÀî²ÏÀîÉß
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¹âÄÐ±ØÆî¡¢ºåµÞ¹âÄÐ»Ô±Ø¡¢ºåµÞ¾åËÒ±Ø¤«¤é¹âÄÐ»Ô±Ä¥Ð¥¹¡Ö7A ¾åËÒ¡Ê¤«¤ó¤Þ¤¡Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö12 ±ÅÂÄ®¡×¹Ô¤¡Ê¾è¼Ö»þ´Ö¡§Ìó20Ê¬¡Ë¡ÖÆ»±Ä®¡×²¼¼Ö ÅÌÊâ5¡Á10Ê¬
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯¤Î¤Ä¤ëÁðÈ´¤ÆüÄø
3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥è¥·¸¶ÄÌ¿®
http://gagaku-kyougikai.com/?cat=12
²í³Ú¶¨µÄ²ñ
http://gagaku-kyougikai.com/
¥á¡¼¥ë¡§gagakudayori@yahoo.co.jp
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¿Í¾ð¡×¡Ä¡ÖÄÌÅ·³Õ¤È¿·À¤³¦¡×¤¬¥Û¥ó¥Þ¿·À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòº×,
À¸²Ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê