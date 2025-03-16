¡Ö³¬ÃÊ¤ÏÎø¿Í¡×À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Ï¡Ä32ºÐ¤ÎÁÎÎ· ¹âÁØ¥Ó¥ë¶î¤±¾å¤¬¤ëÃíÌÜ¤Î¶¥µ»¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×
¤¤¤«¤ËÁá¤¯³¬ÃÊ¤ò¾å¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡£¤³¤Î¶¥µ»¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤¢¤ë°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³¬ÃÊ¤ÏÎø¿Í¡×À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Ï¡Ä32ºÐ¤ÎÁÎÎ· ¹âÁØ¥Ó¥ë¶î¤±¾å¤¬¤ëÃíÌÜ¤Î¶¥µ»¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×
³¬ÃÊ¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è½Ð¿È¡¢ÌðÅç¾¼µ±Áª¼ê¡Ê32¡Ë¡£Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ä¥¿¥ïー¤Î³¬ÃÊ¤òÀª¤¤¤è¤¯¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡ª
¡ÖÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Î¶¥µ»¤äÊÙ¶¯¤Ç¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤ä¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³¬ÃÊ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
ÌðÅçÁª¼ê¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸½ºßÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â6°Ì¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¡ª
¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°³¦¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌðÅçÁª¼ê¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
¤Ê¤ó¤ÈÁÎÎ·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªÌðÅçÁª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡¦ÃæÂ¼¶è¤Ë¤¢¤ëÂÀ¹Þ»³¾ïÀô»û¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é400Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯¤ª»û¤Ç¡¢Ë¿Ã½¨µÈÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁÎÎ·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦2Â¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¤¤¿ÌðÅçÁª¼ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°ÛÌ¾¤Ï¡Ä
³¬ÃÊ¤òÁö¤ëÁÎÎ·¡È³¬ÃÊË·¼ç¡É
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë¡Ö¡È³¬ÃÊË·¼ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
³¬ÃÊ¤òÁö¤ëÁÎÎ·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È³¬ÃÊË·¼ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë¡Ö¥á¥À¥ë¤òËÜÆ²¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å³¤¤Î¥á¥À¥ë¤È¤«¥Þ¥«¥ª¤Î¥á¥À¥ë¡£ÂæÏÑ¤Î¥á¥À¥ë¡Ä¡×
¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤â¡©¡×
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë¡ÖµîÇ¯¤À¤È4¤«¹ñ¹Ô¤Ã¤¿¡×
ÂÎ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
ÂÀ¤â¤â¤Ï½÷À¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º
¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡Ö¤¦¤ï¡ÄÂÀ¤¤¡ªÂ¡ª³¬ÃÊ¤À¤±¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¡©¡×
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½Å¤¤¤â¤Î¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¼¥í¡×
ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÂÀ¤â¤â¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¼þ°Ï63¥»¥ó¥Á¡£½÷À¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤É¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë
¡Ö5Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡£Îø¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÌðÅçÁª¼ê¤¬³¬ÃÊ¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï27ºÐ¤Î»þ¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¡¦Í°ÅèÍ¥Áª¼ê¤«¤éÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÍ°ÅèÁª¼ê¡Ë
¡Ö¡ØÍè·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥ìー¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é°ìÈ¯¤ÇÉé¤±¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤«¤Ã¤¿¡×
½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÊÂ¤ßµï¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡ª
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë
¡Ö²¿½½¿Í¤âÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤Çµë¿å¤â¤·¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤·¤¿¤é1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ±¿±Ä¼Ô¤«¤é¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¤Ê¤¼ÁÎÎ·¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆùÂÎ¤äÀº¿ÀÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¡Ä
»³Äº¤Î¤ª»û¤Þ¤Ç4»þ´Ö°Ê¾å¤Î¸±¤·¤¤Æ»
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ê´ðÁÃ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»³¤Î¤ª»û¤Î»²Æ»¤ò¶î¤±½ä¤ëÀ¸³è¤ÇÍÜ¤ï¤ì¤¿¡×
¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï»³Íü¸©¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹âÌó2000m¤ÎÍºÂç¤Ê»³¡¢¼·ÌÌ»³¡£ÌðÅçÁª¼ê¤¬27ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿·É¿µ±¡¤Ï¡¢¤³¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ë¤ª»û¡£¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë4»þ´Ö°Ê¾å¤â¸±¤·¤¤Æ»¤òÅÐ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë
¡Ö»³¤Î¾å¤¬ÃÇ¿å¤·¤¿¤é¿å¤ò²¿½½¥¥í»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»³¤ò¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡£1Æü¤º¤Ã¤ÈÀµºÂ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¤¹Ô¡£4»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼º¿À¤¹¤ë¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¼º¿À¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£½¤¹Ô¤è¤ê¤Ï³Ú¡×
½¤¶È»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²á¹ó¤ÊÆü¡¹¡£¤³¤ì¤¬ÂÎÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¤Ê¤É¥¹¥Æ¥¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾¡¤Ä°Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¯¤µ¤Î´ðÈ×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌðÅçÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤ª»û¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ËÉ¬Á³Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£±¿Ì¿¡£Îø¿Í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
±¿Ì¿¤ÎÎø¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌðÅçÁª¼ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÄº¡£¡Ö³¬ÃÊË·¼ç¡×¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×2025Ç¯3·î10ÆüÊüÁ÷¤è¤ê