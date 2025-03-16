脚本・バカリズム×主演・市川実日子 3月16日（日）よる10時30分 第10話（最終話）が放送の日本テレビ系日曜ドラマ「ホットスポット」。（※野球中継により最大55分繰り下げの可能性があります）

富士山麓のとある町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（41）と、見た目はおじさんの宇宙人・高橋（角田晃広）の交流を描いた地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー「ホットスポット」は、本日最終話！

先週3月9日（日）放送の第9話は、清美（市川実日子）は売却される勤め先のホテルに不正取引があることを聞き、幼馴染のはっち（鈴木杏）、みなぷー（平岩紙）たちと、ホテルのオーナー（筒井真理子）と市長（菊地凛子）の不正を暴きホテルの売却を阻止して宇宙人・高橋を救おうとする…という内容。高橋自らオーナーの事務所に忍び込み不正の証拠を手に入れようとするが、オーナーが駆けつけ絶体絶命のピンチに…という手に汗握るシーンで終了した。

今夜放送の最終話は、その続きが描かれる。未来人・村上（小日向文世）によると、市長の不正を暴かないと、町は荒廃していくらしい…!? 清美たちは、高橋と地元の未来を変えられるか!? 最終話のあらすじは、番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/hotspot/story/）でも公開中。

■番組概要

毎週日曜よる10時30分放送

出演

市川実日子 角田晃広 鈴木杏 平岩紙

[木南晴夏 池松壮亮 菊地凛子]

夏帆 坂井真紀 田中直樹 小日向文世

脚本 バカリズム

音楽 fox capture plan

演出 水野格 山田信義 松田健斗

プロデューサー 小田玲奈 小田井雄介 野田健太

チーフプロデューサー 道坂忠久

企画協力 マセキ芸能社

制作協力 ソケット

製作著作 日本テレビ

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