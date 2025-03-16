ミランvsコモ 試合記録
【セリエA第29節】(ジュゼッペ・メアッツァ)
ミラン 2-1(前半0-1)コモ
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(53分)、ティジャーニ・ラインデルス(75分)
[コ]ルーカス・ダ・クーニャ(33分)
<退場>
[コ]デレ・アリ(90分+1)、Cesc Fàbregas(90分+3)
<警告>
[ミ]ワレン・ボンド(10分)、ユヌス・ムサ(48分)、アレックス・ヒメネス(79分)、Sérgio Conceição(82分)
[コ]マキシモ・ペローネ(68分)、ガブリエウ・ストレフェッザ(79分)、ニコ・パス(90分)、Cesc Fàbregas(82分)
ミラン 2-1(前半0-1)コモ
<得点者>
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(53分)、ティジャーニ・ラインデルス(75分)
[コ]ルーカス・ダ・クーニャ(33分)
<退場>
[コ]デレ・アリ(90分+1)、Cesc Fàbregas(90分+3)
<警告>
[ミ]ワレン・ボンド(10分)、ユヌス・ムサ(48分)、アレックス・ヒメネス(79分)、Sérgio Conceição(82分)
[コ]マキシモ・ペローネ(68分)、ガブリエウ・ストレフェッザ(79分)、ニコ・パス(90分)、Cesc Fàbregas(82分)