マンチェスター・Cvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 2-2(前半2-1)ブライトン
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(11分)、オマル・マーモウシュ(39分)
[ブ]ペルビス・エストゥピニャン(21分)、オウンゴール(48分)
<警告>
[マ]サビーニョ(15分)、ジェレミ・ドク(61分)
[ブ]ジョアン・ペドロ(10分)、三笘薫(18分)、カルロス・バレバ(26分)、マッツ・ビーファー(89分)、バルト・フェルブルッヘン(90分+1)
└マンチェスター・CとブライトンのCL争い直接対決はドロー!! 三笘薫が先発出場、ハーランドは新記録弾
マンチェスター・C 2-2(前半2-1)ブライトン
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(11分)、オマル・マーモウシュ(39分)
[ブ]ペルビス・エストゥピニャン(21分)、オウンゴール(48分)
<警告>
[マ]サビーニョ(15分)、ジェレミ・ドク(61分)
[ブ]ジョアン・ペドロ(10分)、三笘薫(18分)、カルロス・バレバ(26分)、マッツ・ビーファー(89分)、バルト・フェルブルッヘン(90分+1)
└マンチェスター・CとブライトンのCL争い直接対決はドロー!! 三笘薫が先発出場、ハーランドは新記録弾