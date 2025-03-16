ミランvsコモ スタメン発表
[3.15 セリエA第29節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 38 ワレン・ボンド
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[コモ]
先発
GK 30 ジャン ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 28 I. Smolčić
DF 41 Álex Valle
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 38 アサネ・ディアオ
MF 79 ニコ・パス
MF 80 マクサンス カクレ
FW 10 パトリック・クトローネ
控え
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 13 アルベルト・ドッセーナ
DF 15 Fellipe Jack
DF 18 アルベルト・モレノ
DF 31 メルギム・ボイボダ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 6 アレッシオ・イオビーネ
MF 8 デレ・アリ
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 16 アリュー・ファデラ
FW 19 ジョナタン・イコネ
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 38 ワレン・ボンド
MF 80 ユヌス・ムサ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[コモ]
先発
GK 30 ジャン ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 28 I. Smolčić
DF 41 Álex Valle
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 38 アサネ・ディアオ
MF 79 ニコ・パス
MF 80 マクサンス カクレ
FW 10 パトリック・クトローネ
控え
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 13 アルベルト・ドッセーナ
DF 15 Fellipe Jack
DF 18 アルベルト・モレノ
DF 31 メルギム・ボイボダ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 6 アレッシオ・イオビーネ
MF 8 デレ・アリ
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 16 アリュー・ファデラ
FW 19 ジョナタン・イコネ
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります