マインツvsフライブルク スタメン発表
[3.15 ブンデスリーガ第26節](OPELアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 モリッツ・イェンツ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 14 ホン・ヒョンソク
FW 9 アルノー ノルダン
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ボー・ヘンリクセン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 モリッツ・イェンツ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 14 ホン・ヒョンソク
FW 9 アルノー ノルダン
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ボー・ヘンリクセン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります