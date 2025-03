8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY 1時間SP』(後11:00〜深0:00)に出演。エンターテインメントの街であるアメリカ・ラスベガスを訪れる。山田は、14歳でHey! Say! JUMPとしてデビューして以来、音楽・ドラマ・舞台と、ジャンルを問わず活躍。2024年からソロアーティストとしての活動も再開するなど、注目を集め続けている。

そんな山田のアナザースカイは、ラスベガス。18歳の高校生のときに訪れて以来、14年ぶりの再訪となった。巨大なLEDで覆われた球体型施設「Sphere(スフィア)」の訪問や、シルク・ドゥ・ソレイユ『O』の鑑賞など、最先端エンターテインメントを巡り、ライブ演出も手掛ける山田が何を感じたのか、感慨深く語る。また、かつてグループでも訪れたレッドロックキャニオンをオープンカーでドライブしたり、爬虫類専門店でかわいい爬虫類と戯れたりと、14年前にはできなかった楽しみも味わった。旅をする中でこれまでの活動を振り返り、苦しい時期にメンバーから掛けられた言葉、これからの目標などを語る。スタジオでは山田をよく知る後輩・松田元太(Travis Japan)がサプライズ登場する。同番組は「忘れられない、空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と山本舞香がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。