¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏDFÈÄÁÒÞæ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò´õË¾¡© ºÇ¹âµë¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤«
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ(28)¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÊý¡¢2022Ç¯£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÄÁÒ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç23»î¹ç¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À²¦¼Ô¤ÎPSV¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÎ»¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤ËÂåÍý¿Í¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇºÇ¹âµë¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢ÈÄÁÒ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡£¸½ºß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç9°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â»ÄÎ±¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
20Âå¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÇ¯Îð¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¼¡Âè¤Ç¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ëÈÄÁÒ¤À¤¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÊý¡¢2022Ç¯£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÄÁÒ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç23»î¹ç¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À²¦¼Ô¤ÎPSV¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÎ»¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈÄÁÒ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡£¸½ºß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç9°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â»ÄÎ±¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
20Âå¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÇ¯Îð¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¼¡Âè¤Ç¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ëÈÄÁÒ¤À¤¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£