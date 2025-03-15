¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡õÂçÃ«¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡¡¼«¿È¤â¹ë²÷HRÊü¤Á½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë
¡þMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1µð¿Í¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµð¿Í¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÁª¼ê¤ò½ËÊ¡¡£
¤µ¤é¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤âÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤Î¹ë²÷¤Ê2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°2²óÌÜ¤Î½ËÊ¡¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÂÇÀþ¤¬Â³¤¡¢2¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æ¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ú¥¹Áª¼ê¤«¤é¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤¤¤Ä¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£