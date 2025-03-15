＜個人投資家の予想＞ 03月15日 22時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(9238) バリューＣ 東証グロース
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(9238) バリューＣ 東証グロース
(9201) ＪＡＬ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
出所：MINKABU PRESS