ÆüËÜÈ¯¤Î¡ÖÂ´º§¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTVBS¿·Ê¹ÌÖ¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡ÖÂ´º§¡Ê¤½¤Ä¤³¤ó¡Ë¡×¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î½÷À¡¦Î¡Ê¥ê¥¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤òÉ×¤È¸òÂå¤Ç¹Ô¤¤¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ëº§Á°¤ËÉ×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Î¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂæÏÑ¤ÎÃË½÷´Ø·¸ÀìÌç²È¡¦¸âÕ¯àñ¡Ê¥¦¡¼¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¥æ¡¼¡Ë»á¤Ï¡ÖºÇ¶áÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÂ´º§¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¹¬¤»¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¤¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¤â°ÍÂ¸¤·²á¤®¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤äLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÇÉÑÈË¤Ë¡Øº£¤É¤³¡©²¿¤·¤Æ¤ë¡©¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤Þ¤À¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¡Ø²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡£ÆÃ¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤³¤½Ä¹Â³¤¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¤Îûç·ÐÚö¡Ê¥Ç¥ó¡¦¥¸¥ó¥Õ¥¤¡Ë»á¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»þ¤Ë²¹¤«¤µ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÉ×ÉØ2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÆÌ©¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿°¦¾ð¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·¹ç¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î°¦¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¾Ç¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ´Ö¤ä»þ´Ö¡ÊÅª¤Êµ÷Î¥¡Ë¤òÊÝ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë