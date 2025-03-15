¡Ú£Ä£Å£Å£Ð¡Û44ºÐ¡¦ÃæÂ¼Âç²ð ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£Ç£Ð½éÀïÇÔÂà¤â¡Ä¸ÞÌÀ¹¨¿Í¤È¤Î·ãÆ®¤Ë¸å³Ú±àÇ®¶¸¡Ö¤Þ¤À²¼ÀÑ¤ß¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Å£Å£Ð¡¡£±£²£´¡¡£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡Ö£Ä£Å£Å£Ð¥Õ¥§¥¶¡¼µé£Ç£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂ¼Âç²ð¡Ê£´£´¡Ë¤¬¸ÞÌÀ¹¨¿Í¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë·ãÆ®¤ÎËö¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸ÞÌÀ¤ÎÌÔÂÇ¤ËÂÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÃæÂ¼¤¬´ØÀá¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤«¤é¶âÌÖºÝ¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤ò¼õ¤±¤Æ±¦Èý¿¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¤ë¤È¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦¡££²£Ò¤â¥Î¡¼¥¬¡¼¥ÉÀï½Ñ¤â¸«¤»¤Ä¤ÄÂÇ·â¤ò¤«¤ï¤·¡¢´ØÀá¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª£³£Ò³«»ÏÁ°¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤¬Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢Âç´¿À¼¤¬È¯À¸¡£¶½Ê³¤ÎÃæ¡¢¸ÞÌÀ¤ÎÂÇ·â¤ÈÃæÂ¼¤Î¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤È¤â¤Ë¾ù¤é¤º¡¢·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢È½Äê£°¡½£µ¤ÇÃæÂ¼¤ÏÇÔËÌ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÃæÂ¼¤Ï¸ÞÌÀ¤Î¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡££²£Ò½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ÞÌÀÁª¼ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤¯¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤ä¤ë¤ó¤Ç¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Ã£¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¡£Éé¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À²¼ÀÑ¤ß¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¸ÞÌÀ¤Ï¡Ö¥Ä¥é¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼Áª¼ê¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¡£½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃêÁª¼¡Âè¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î£±²óÀï¤Ï³¤Èô¤¬±ü»³µ®Âç¤ËÈ½Äê£µ¡½£°¤Ç¡¢¿åÌî¿·ÂÀ¤¬°²ÅÄ¿ò¹¨¤Ë£±£Ò£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£¹â¶¶ÎË¸à¤ÏÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÁêËÜ½¡µ±¤Î¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£´Áª¼ê¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¤Ï¡¢£µ·î£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£