本田真凜、本田望結、本田紗来（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2025/03/15】プロフィギュアスケーターの本田真凜が14日、自身のTikTokを更新。妹の本田望結、本田紗来との動画を公開し、反響が寄せられている。

【写真】本田姉妹の仲良し密着ショット

◆本田三姉妹、揃ってTikTok撮影


真凜は「まって、今気づいたんやけど、こんな身長同じなことある？？笑笑笑笑」と添えて、3人が横並びになった動画を公開。トレンドの音源に合わせてコミカルに動く様子を撮影している。

これを受けて、ファンからは「本当に背格好そっくり（笑）！」「みんな可愛い」「身長同じだ！」「全員綺麗で天才」などの声が届いている。（modelpress編集部）

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