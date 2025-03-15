本田三姉妹、揃ってTikTok登場「背格好そっくり」「みんな可愛い」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/03/15】プロフィギュアスケーターの本田真凜が14日、自身のTikTokを更新。妹の本田望結、本田紗来との動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】本田姉妹の仲良し密着ショット
真凜は「まって、今気づいたんやけど、こんな身長同じなことある？？笑笑笑笑」と添えて、3人が横並びになった動画を公開。トレンドの音源に合わせてコミカルに動く様子を撮影している。
これを受けて、ファンからは「本当に背格好そっくり（笑）！」「みんな可愛い」「身長同じだ！」「全員綺麗で天才」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】本田姉妹の仲良し密着ショット
◆本田三姉妹、揃ってTikTok撮影
真凜は「まって、今気づいたんやけど、こんな身長同じなことある？？笑笑笑笑」と添えて、3人が横並びになった動画を公開。トレンドの音源に合わせてコミカルに動く様子を撮影している。
これを受けて、ファンからは「本当に背格好そっくり（笑）！」「みんな可愛い」「身長同じだ！」「全員綺麗で天才」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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