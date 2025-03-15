ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¶â¿§¥í¥´¡×¤ÎÍýÍ³È½ÌÀ¡¡Áª¤Ð¤ì¤·¡È6/6¡É¡ÄMLB¸ø¼°È¯É½
ÂçÃ«¤Ïºòµ¨3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¡ÖMLB Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º by Guggenheim ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡×¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê³®Àû¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë¹ë²÷2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ÎÇØÃæ¤ÎMLB¥í¥´¤¬¡Ö¶â¿§¡×¤Ê¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£MLB¸ø¼°¤¬¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£MLBµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÇØ¥Í¡¼¥à¤Î¾å¤ËMLB¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¥í¥´¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤¬Í£°ì¸÷¤êµ±¤¯¶â¥Ô¥«»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Ï»î¹çÃæ¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ®Êó¡§MLB¡¢Topps¡¢Fanatics¤¬¿·¤¿¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥ÉMLB¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½¡ª¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥¦¥©¡¼¥É¼õ¾Þ¼Ô6Ì¾¤¬¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤ÎMLB¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¿¥ê¡¼¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ë¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ò¥ë¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î6¿Í¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤â±É¤¨¤¢¤ëÌ¾ÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë