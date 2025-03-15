¡Ö¸Í¶¿¥Ü¥³¥Ü¥³¡×X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ö¥¨¥²¤Ä¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ä¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡×3ÈïÃÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬¸Í¶¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤«¤é3²ó¤Ë°ìµó5ÅÀ¤òÆþ¤ì¤¿¡£3²ó¤Ëº£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î°ìÈ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î2¥é¥ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤â¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢5ÅÀ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤«¤é°ìÈ¯¡ªÆüËÜ¡È³®Àû1¹æ¡É¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ë±¿¤Ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸Í¶¿¥Ü¥³¥Ü¥³¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¸Í¶¿¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¸Í¶¿¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¸Í¶¿¥Ü¥³¥Ü¥³¤Çµã¤¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ø¸Í¶¿¥Ü¥³¥Ü¥³¡Ù¤ò¸«¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¥¨¥²¤Ä¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬ÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï6²ó92µå6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î³«ËëÅê¼ê¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]