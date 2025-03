モイーズ監督、2月のプレミア月間最優秀監督賞を受賞！　通算11回目はペップと並び歴代3位タイ

プレミアリーグは14日、2月のマネージャー・オブ・ザ・マンス(月間最優秀監督賞)を発表。エヴァートンを率いるデイヴィッド・モイーズ監督が、同賞に輝いた。今季のエヴァートンは、ショーン・ダイチ監督体制でシーズンをスタートさせたものの、残留争いに巻き込まれていた影響を受けて、1月には同監督の解任を決断。後任の座には、2001−02シーズン終盤から2012−13シーズン終了後まで公式戦通算518試合を指揮したモイーズ監督が着いていた。

The highlights of a spectacular February for David Moyes’ Everton ⬇️ pic.twitter.com/smPZiJh17X