¡Úµð¿Í¡Û¹âÍüÍºÊ¿¤¬¸ÅÁã¤Ë£³¼ÔËÞÂà¤Î´ÓÏ½Åêµå¡¡£²ÆüÁ°¤ÎÍðÄ´¤«¤é½¤Àµ¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£µ³ÚÅ·¡Ê£±£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·£³¼ÔËÞÂà¤Ç£±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶µ°é¥ê¡¼¥°¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ëÍðÄ´¤Ç£±²ó£±¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÍðÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Èµ¤»ý¤ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¡£¡ÖÁ°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ºòÆü¤Èº£Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È½¤ÀµÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£