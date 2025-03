Hopeが、YouTubeチャンネル"THE FIRST TAKE"の新プロジェクト"FLASH THE FIRST TAKE"に初登場し、「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」を披露した。関連記事: Hana Hope × HONNE対談 共鳴し合う両者の出会い、世界へ羽ばたくために大切なこと "FLASH THE FIRST TAKE"は、"THE FIRST TAKE"と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。今回披露された「flowers」は2023年7月にリリースされたHana Hopeの代表曲の1つで、「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングとして公開されており、メモリアルムービーはYouTubeで再生回数1230万回を超える人気コンテンツとなっている。60秒の一発撮りという緊張感ある空間の中で歌い上げる、パフォーマンスに注目が集まる。

「flowers」も収録され、3月19日にリリースを迎えるアルバム『Between The Stars』は、「flowers」に加えて、「消えるまで」(TVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマ)、「旅のゆくえ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)、「アカイロ」(TVアニメ「七つの大罪黙示録の四騎士」エンディングテーマ)に加えて、「たゆたう」(「モネ連作の情景」展覧会イメージソング)、cero郄城晶平作詞・作曲の「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」、作曲をjo0ji、作詞をjo0jiとHana Hopeが共作し、編曲を江粼文武・jo0jiが手掛けた「フリーバード」などミュージシャンとのとのコラボレーション曲に加えて、Hana Hope自身の作詞・作曲による、ティーンならではの葛藤をしたためたアップナンバー「Growing Pains」、初恋を歌ったラブソング「背中」が新曲として収録された全13曲のボリュームとなっている。また、同日発売で初めてパッケージ化されるインディーズデビューアルバム『HUES』は、2023年 Music Magazine 年間ベストJポップ/歌謡曲アルバム2位に選出されるなど音楽ライターや音楽マニアからの評価も高い作品で、CD特典として『Road to Debut』と題して、キャリアのスタートとなったYMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉での「CUE」や、早耳のリスナーから注目を集めるきっかけとなったROTH BART BARON「けもののなまえ (feat.HANA)」など、デビューまでの軌跡を綴る貴重な客演曲がボーナス盤として2曲収録される豪華仕様。さらに、アルバムのリリースを受けて、4⽉20⽇に東京・Shibuya WWWでワンマンライブの開催も決定している。FLASH THE FIRST TAKE https://youtube.com/shorts/yM-eXwRJGoI<リリース情報>Hana HopeNew Digital Single「フリーバード」2025年3月5日リリースhttps://smar.lnk.to/j1kulkHana HopeMajor 1st Album『Between The Stars』2025年3月19日リリース※初回プレス紙ジャケット仕様CD予約:https://smar.lnk.to/JwhcIz配信予約:https://smar.lnk.to/vlPbj6=収録曲=1. flowers2. フリーバード3. Rain Or Shine4. サマータイム・ブルース5. passing forward6. Growing Pains7. 消えるまで8. アカイロ9. たゆたう10. 背中11. leave me blind12. 旅のゆくえ13. UnSaidHana Hopeインディーズ時代デビューアルバム『HUES』2025年3月19日リリース2枚組CDhttps://lnk.to/HanaHope_HUES_CD3300円(税込)販売元:ユーマ株式会社=収録曲=Disc 1 『HUES』1. HARU (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)2. 16 - sixteen (Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON)3. Weʼve Come So Far (Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by HONNE)4. Your Song (Lyrics by Yui Mugino Music by 會⽥茂⼀ )5. きみはもうひとりじゃない (Lyrics by 加藤登紀⼦ Music & Arranged by 江粼⽂武)6. Dawn Dancer (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)7. CUE (Lyrics by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ Peter Barakan Music by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ )8. the ace (Lyrics by Keisei Loubté Music & Arranged by Maika Loubté)9. SORA (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)10. Sentiment (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)11. それでも明⽇は (Lyrics by 柴⽥聡⼦ Music by UTA )Disc 2 『Road to Debut』「デビューまでのストーリー」として貴重なコラボ曲をまとめたボーナスディスク1.Melody- Go-Round / HANA with 銀音堂(Lyrics by 大貫妙子 / Music by 佐橋佳幸 / Arranged by 佐橋佳幸・飯尾芳史 / Brass Arrangement by 村田陽一)2.けもののなまえ (feat.HANA) / ROTH BART BARON(Lyrics & Music by 三船雅也 / Produced by ROTH BART BARON)3.Hatsukoi (feat. HANA) / am8(Lyrics, Music & Produced by am8 / Programming : Ludwig 3rd / Additional Programming : Toshishige Matsui / Mixed by madFPU +Crispy Taka2+Kimny)4.染まるよ/歩く人 feat. Hana Hope (Lyrics by 福岡晃子 / Music by 橋本絵莉子 / Arranged & Mixed by 歩く人 / Mastered by 酒井秀和 / Vocal Recorded at BS&T STUDIO)5.Haven feat. Hana Hope / AmPm(Lyrics by Yui Mugino / Music by AmPm/Yui Mugino/T.O.M / Arranged by AmPm/T.O.M)6.Ballet Mécanique feat. Hana Hope /はらかなこ(Lyrics by Akiko Yano/not quite literally translated by Peter Barakan / Music by Ryuichi Sakamoto)7.Instrumental〜CUE (feat. Hana Hope & 高野寛 ) / YMCRecorded at 『Yellow Magic Children 〜40年後のYMOの遺伝子』, SHINJUKU BUNKA CENTER, 2019.03.14(Lyrics by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono, Peter Barakan / Music by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono)<ライブ情報>ワンマンライブBetween The Stars2025年4⽉20⽇(⽇)Shibuya WWWOPEN 17:00 / START 18:00HP https://lit.link/hanahope