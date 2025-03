木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30〜11:55)。3月9日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日)の4週にわたり、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」のボーカルTakaさんをゲストに迎えてお届けします。初回ゲスト回となる3月9日(日)の放送では、ONE OK ROCKの海外ツアーについて語りました。

結成20周年を迎えるONE OK ROCKが、約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を2月21日にリリースしました。4月からはメキシコのフェスを含む「南米ツアー」、5月からは過去最大規模となる「北米ツアー」が決定しています。木村が「これがビックリしたんだけど、『ラテン・アメリカツアー』と『北米ツアー』の2つに分かれています。北米ツアーのスケジュールを見ると、2日おきとか1日おきなんだけど、この移動は?」と質問すると、ツアーバスで移動していると言うTakaさん。ONE OK ROCKの海外ツアーの際は、ツアーバスに寝泊まりしながら、街から街へと移動するハードな環境でライブをおこなっている様子がドキュメンタリー番組などで取り上げられています。日頃からONE OK ROCKの動画をチェックしているという木村は「あのバスに乗り、自分たちで目の当たりにするものって、多少違うじゃん。国内の広がっている世界と、ツアーでお邪魔して、場合によっては下手したらライブハウスのちょっとデカいバージョンの箱だったりするわけで。そういうときに、どういうチャンネルの替え方をしているのかなと思ったんだけど、変わらなそうだね」と語ります。Takaさんは「最初はキツかったかもしれません。アメリカで100組ぐらいのいろんなバンドが参加するフェスティバル形式のツアーがあって、そこに2014年に初めて参加させてもらったんです。当時、僕ら日本ではアリーナとかやらせてもらっていたのですが、もう一気にそのフェスの一番下のステージで、僕ら以外に出演するアーティストはDJだけ。だからDJブースのような所でライブをしたんですけど、もちろん当然出番もめっちゃ朝で、お客さんが入る前とか。ファンもいないので、リハーサルを2回ぐらいやってるような感じで。そこでやった時は、ちょっとだけ心が折れそうにはなりましたね」と振り返ります。続けて「それを少しずつ経ていって、“これも1つのROCKだな”というか。自分のなかでは、いつも夢物語を意識してしまっているところがあって。だから、今日もこうやってラジオに出させていただいていることが不思議なんですけど、(木村くんと)対面してしゃべっていることも、自分の中では『あっ、こういう日が来たんだ。おもしろ!』っていう、ワクワク・ドキドキなんです」と語ります。そして「結局、アメリカのそのツアーも、そういうのを経て今やっと規模が大きくなってきたのですが、『それをずっと見ていたい』っていう願望も自分の中であって。『やり始めたら、絶対そこには辿り着けるはずだから』みたいな、変な根拠のない自信を持ったままなので、物事を始めたときに、ものすごくワクワクしているんですよね」と話すと、木村は「Takaが、“Taka”をプレーヤーとして見ているんだ」と分析。これにTakaさんは「そうです。海外に出たときはずっとそういう感覚でした。それが叶っていくと、また、もっとすごく面白くなって。なので、僕個人的には、すごくピンチだったりとか、挫折だったりとか、苦しいときほど、ちょっとワクワク・ドキドキしているみたいなところが結構ありましたね」と話していました。





----------------------------------------------------



3月9日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7598



聴取期限 3月17日(月)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30〜11:55パーソナリティ:木村拓哉