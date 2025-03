Hana Hopeが『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場！メジャーデビューシングル「flowers」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「flowers」は『Fate/Grand Order』のMemorial Movie 2023テーマソング!

Hana Hopeが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。メジャーデビューシングル「flowers」を披露した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げる、パフォーマンスに注目だ。

今回披露された「flowers」は、2023年7月にリリースされたHana Hopeの代表曲のひとつで、『Fate/Grand Order』のMemorial Movie 2023テーマソング。メモリアルムービーはYouTubeで再生回数1,230万回を超える人気コンテンツとなっている。

なおHana Hopeは、「flowers」も収録されるアルバム『Between The Stars』を3月19日にリリースする。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『Between The Stars』

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『HUES』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Hana Hope OFFICIAL SITE

https://lit.link/hanahope