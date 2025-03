「あなたを私のお葬式に招待いたします」同級生の葬儀で再会した私たちは…キャッチコピーが衝撃的な『べつに友達じゃないけど』(やまもとりえ/KADOKAWA)は、イラストレーターで漫画家のやまもとりえさんの著書。40歳を過ぎたある日、突如送られてきた高校の同級生からのお葬式の招待状。名前に覚えはあるけれど、特に仲が良かったわけでもない。「どうして自分が招待されたのかしら?」そんな想いを抱きながら参加したお葬式で、同じように招待されて集まったかつての同級生3人と再会する――。

書籍の発売を記念し、著者・やまもとりえさんと、漫画編集部で働くアーティスト・近視のサエ子さん、漫画好きなベーシスト・川内啓史さんの同世代3人で本作について語らってもらった。※この記事はJ-WAVE Podcast「推しに願いを -Wish Upon A Star-」で2025年2月18日に公開された「#45 やまもとりえ先生ゲスト新作『べつに友達じゃないけど』について語らう!」の一部を書き起こし、加筆編集・事後取材を加えたものです。■再会の場をお葬式にしたわけは?近視のサエ子さん(以下、サエ子):同級生が再会する場として、お葬式を選んだ理由がまず気になりますよね。もちろん最後まで読んだら、これはお葬式であることに意味があるというのがわかるんですけど。そもそも同級生が久しぶりに会うきっかけってお葬式に限らないじゃないですか。成人式もあるし。やまもとりえさん(以下、やまもと):お葬式ってみんなが集まるものだと思うんです。結婚式はするかもわからないし、成人式も出るかもわからないけど、お葬式は絶対とは言わないけど、まあ大体の人がやるだろうなと思って。そこに招待したい人がいたとして、関係によっては普通のハガキだけじゃきっと来ない。結婚式みたいな派手な招待状を送ったら、みんな来てくれるんじゃないかって。サエ子:確かに、結婚式の招待状みたいなお葬式の招待状が来たら…それは行きますよね…なんとなく気になっちゃう…。やまもと:ちょっと怖いけど(笑)。川内啓史さん(以下、川内):お葬式って家族や近しい人からの招待で来ると思うんですけど、この作品だと亡くなったご本人からのアクションで届いているんですよね。やまもと:そうなんです。「(自分のことを)覚えていてくれたら嬉しいな」という希望も込めているような感じです。■他人から言われた言葉をずっと大切に持っている。川内:この作品の見どころは「青春」とうかがっていますが、メインとなるストーリーは登場人物たちが40代ですよね。やまもと:『うちらはマブダチ』(KADOKAWA)という友情もののコミックエッセイを出したときに、いろんな人から「そんな青春を感じたことがない」とか「そんなに友達がいなかったな」とか言われたことが印象的でした。それで『べつに友達じゃないけど』を企画してくださった編集の清さんの言葉になるんですが、「自分では知り合い程度の関係性だと思っていた人が、私の言った言葉を、お守りのように大事にしているんだよ、と言ってくれたことがあって。でも私は言ったことも忘れていたんです」って。私も他人から言われた言葉を40歳になるまでずっと大事に持っていたりする…自分は高校時代にあまり楽しい思い出がなかったけど、今思えばあれも青春だったよなって。そんなことを40歳になって気がつくというか。うん、…苦かったけど、苦さそのものが青春だったし、あれも友情の形だったなっていうことを今になって気づく。この登場人物たちも40歳を過ぎて、集まって喋ってみたら「ああ、あれも青春だったね」って。そんなことを読んでいる人にも感じてもらえたら嬉しいなと思って書きました。サエ子:冒頭で、登場人物たちそれぞれの現在の様子が描かれているじゃないですか。そこがまたリアル。物語の後半で青春時代に戻っていくような描写がありますけど、その前にアラフォーの登場人物たちが抱えている問題や日常をリアルに描いている。これが物語の最後に効いてくるなと。やまもと:ありがたいですねえ。なるべく人の背景を想像しながら漫画を描くようにしているんです。人間にはA面があったらB面がある。誰かが絶対的な悪者になるみたいなのは書きたくなくて。例えば、私はクラスの中でヒエラルキートップのオシャレな大場さんみたいな人が昔は苦手だったんです。でもそういう人にも背景があるって想像したら優しくなれる。だからこの4人がそれぞれ立場が違うっていうことを大切にして書きました。サエ子:「この子たちは現在に続くまでの人生を、時間を重ねて生きてきたんだな」って。だから日常に戻った描写にハラハラハラ〜(泣くジェスチャー)って。最後のページではもうめちゃくちゃに泣いてしまった。やまもと:ありがとうございます! 嬉しい。サエ子:あの、私、高校にほとんど行ってないんですよ。ばっくれてたんですよ。川内:「ばっくれ」って久しぶりに聞いた(笑)。サエ子:サボってた(笑)。中学校は友達がいっぱいいて、目立つ方だったんですごく楽しくて。この作品でいう大場さんみたいな感じ。でも高校は本当につまんないというか、友達がいなくて。でもね、おっしゃるように、私は友達だと当時は思っていなかったけど、久しぶりに会ったときに「あのとき、サエちゃんに言われたことがね」って言われたことがあって。やまもと:そう、あるんですよ。特に言葉を仕事にしていらっしゃる人の言葉ってパワーがあるから…サエ子:その当時あったかはわからないですけど(笑)。やまもと:パワーがあるからこの仕事をしているので、きっと誰かの中で生きているんだと思います。■目次のサブタイトルが、まるで同年代の友達と行ったカラオケの履歴みたい。お葬式の招待状の送り主はかつての同級生・水原すみれ。お葬式で再会した同級生4人は、控えめで大人しかった彼女のことをあまり覚えていない。それにもかかわらず自分のお葬式に4人を呼んだ彼女の真意は…?サエ子:水原さんのキャラクターがものすごく素敵。亡くなっちゃってるから、1人だけ現在の様子が描かれていないじゃないですか。そこがすごくいい。川内:ああ、そうですね。 空白があります。サエ子:みんなには水原さんの断片的な記憶だけがあって。水原さんにも亡くなった40歳までの人生はあるはずなんだけど、でもそこが途切れていることがすごく良い。で、最後の4コマでね、泣かされちゃうんですよ。水原さんのこのキャラクター像は最初からあったんですか?やまもと:うーん、なかったかもしれない。最初はそんなになくて…。4章の章タイトルは「素直」なんですね。槇原敬之さんの曲のタイトルなんですけど、その歌詞に描かれているような女の子にしました。サエ子:好きな曲の歌詞からなんですね。やまもと:私がなりたい人物像なんですよ。私は人にトゲトゲしちゃうことがあるんで。ささくれだった心を柔らかくしたくて、定期的に槇原敬之さんの「素直」を聴くようにしてるんです。「素直」に出てくる人物は自分で自分の人生をちゃんと素直に受け取って、彩りをつけていく。そういう人に私はなりたい。そういう人をモデルにしたのが水原さん。私がこうありたかったなと思う人物です。サエ子:素敵…! 水原さんはそんなに目立つキャラクターではないけれど、同級生たちを俯瞰して見ていて、みんながワチャワチャしているのや、井上さんという同級生がちょっと照れてたりする様子を見ながら「可愛い人やなあ」ってニコニコしている。例えば藤井さんという同級生がアニメの話をして周りから「オタク」って揶揄われているシーンで、ギャルの大場さんが「あのアニメはようできてるんやで!」というフォローを入れた様子を見て、「ああ私の好きな人たちは素敵だ」って思うような子。私もそんな子になりたかったな。サエ子:槇原敬之さんのお名前が出ましたけど…、エピソードタイトルが全部J-POPのタイトルになっているじゃないですか。川内:われわれ世代のヒットソングたちですよ。サエ子:この目次を見たらさ、「(私たちに刺しに)きたね!」ってなるよ(笑)。川内:そうね、まんまと刺さったよ(笑)。サエ子:カラオケの履歴ですよ(笑)。この並びもいい感じで、同年代の友達と4人ぐらいでカラオケに行ったら、それぞれの趣味でこういう順番に並ぶよねっていう。まさに、我々アラフォーの民は青春時代に聴いてきた曲たちなんですけど、目次にあるのは実際にりえさんが聴いていた曲ですか?やまもと:ほとんどそうですね。サエ子:水原さんのキャラクターは目次にある「素直」に寄せて書いたとおっしゃっていましたが、全編通して目次が先にあった感じでしょうか?やまもと:基本的に目次は後付けですね。最初は淡白なタイトルをそれぞれの話につけてたんですけど、編集の清さんが「当時流行ってた曲にしてみては?」とおっしゃってくださったので。サエ子:うまいなあ、清さん、うまいなあ。(後ろで聞いている清さんが笑う)川内:なるほどなあ、いいなあ。やまもと:曲を決めるのがすごく楽しかったです(笑)。1話ずつ読み返して、話のテンションがあってて歌詞もあっているような曲を探して。曲を聴きながら、歌詞を読みながら。サエ子:お葬式でみんなが再会する話のタイトルが「長い間」じゃないですか。冒頭からもう頭の中でKiroroが流れてね。イントロのピアノがね。その状態で読むから、もう泣けちゃうの。やまもと:そう、名曲の力ってすごいなって(笑)。サエ子:特に私の共感がすごかったのが「SEASONS」のところ。大場さんの話。昔はギャルで「可愛い可愛い」って言われてきたけれど、現在はおばさんになっちゃって。バイト先の若い男の子と喋って、自分がその場を離れた後に、その子が若い女子たちに「いやもう(おばさんに気に入られて)参っちゃって」みたいなことを言うの。そこでね、若い子たちが「あの人おばさんなのにSNSのアイコンが無駄に可愛いやつなんだよ」って。「若い時から時間が止まっちゃってるんだろうね」みたいなこと言われてさ。もう…川内:悲しくなるよねえ(笑)。サエ子:もう本当にさ、私最近さ、ずっとこういうの気にして生きてんの! 編集部の若手と喋ってるときにさあ…やまもと:痛いおばさんにならないように……わかる(笑)! セクハラじゃないかなあとか?サエ子:そう! セクハラじゃないかなとか。若い子の肩をポンって叩いたときに「いっけない! もう昔の私じゃないんだ」ってね。やまもと:(爆笑)あはは川内:たぶんね、気にしすぎることで逆にそうなるのよ。サエ子:そうなんだけどね。だから大場さんの気持ちは本当にわかるのよ。で、「SESONS」なんですよサブタイトルが。大場さんは絶対に浜崎あゆみを聴いているタイプだからね。やまもと:うんうん、大場さんは絶対にあゆを聴いてる(笑)。お店の若い子たちに悪口を言われてるところは、「私が言われたくないこと」を詰め込んでる。「これ言われたら傷ついちゃう」みたいなのを。自分で書きながらまた傷ついちゃって(笑)。サエ子:「あの頃のノリで生きてんだろうね」なんて言われたくないですよ(笑)。日々、恐れながら生きてますよ(笑)。でもねこれね、曲のタイトルをつけたことによって、漫画に添えたお漬物みたいな。香の物っていうか。香り立つようになっていて、それが読書体験として新しく感じるんです。川内:うん、香るよね。思った。やまもと:わあ、思ってもみなかったです。サエ子:絵柄が優しくて線も柔らかい。「エグられたらきついな」…みたいなところや、強烈に感情が揺さぶられるところであっても、このいわゆるコミックエッセイの(柔らかいトーンの)描き方だからちょっとマイルドになるし。さらに、このタイトルたちが香って、いい塩梅です。川内:僕は正直この中では自分とリンクするキャラクターがいなかったんですけど。この漫画は「人生の悩み」というところもひとつのテーマだなと思って読みました。それぞれにアラフォーなりの人生の悩みがあって、僕ももちろんあるわけですが、その悩みを優しく撫でてくれる。触れてくれるっていうのかな。エグってくる作品もあるじゃないですか。そうじゃなくて、撫でてくれるんですよ。サエ子:この番組のディレクターさんなんか、今日会った瞬間に「おはよう! 泣けたね!」「泣くつもりじゃなかったからやばいよ!」って言ってました(笑)。川内:僕も不意打ちで泣いてしまいました。すごく優しい気持ちになれる漫画です。取材・文=近視のサエ子■『べつに友達じゃないけど』空っぽの大人になった私を動かしたのは高校時代の小さな約束だった。40歳を過ぎたある日、地元を離れて暮らす私のもとにお葬式の招待状が届いた。結婚式の招待状みたいに華やかなそれの差出人は、亡くなった高校の同級生。名前に覚えはある…でも、なんで私? 本当の友達なんていないと思っていた男女4人の物語。それぞれが「高校生だった頃の私が今の私を見たらどう思うだろう」と、上手くいかない現実への思いを抱えて暮らしている。住む場所も生き方も異なる4人は、高校時代に一瞬だけ重なり合う瞬間があった。やまもとりえ漫画『うちらはマブダチ』1〜2巻『わたしが誰だかわかりましたか?』『わたしは家族がわからない』『Aさんの場合。』『お母さんは心配症!?︎』他発売中。川内啓史1985年札幌生まれ。音楽家・ベーシスト。角松敏生、SPEED、広瀬香美などのツアー演奏・サポートの他、師匠である梶原順とのトリオ「川成順」でのライブ活動。近視のサエ子兵庫県西宮市出身。音楽家、映像作家、ビジュアル表現者、ラジオパーソナリティ。地上波お笑い番組の映像編集者、カルチャー雑誌の編集者を経て独立。漫画の広告プランナー・クリエイティブディレクター・広報などを務める。「推しに願いを -Wish Upon A Star-」漫画編集部で働くアーティスト・近視のサエ子が、ベーシストの川内啓史と一緒にいま読んで欲しい最新漫画の紹介や、ちょっとマニアックな視点で漫画を掘り下げる、漫画推し、なプログラム。当インタビューの全容はJ-WAVE Podcast「推しに願いを -Wish Upon A Star-」をお聴きください。