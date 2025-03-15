¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÏÂÅÄµ£¡¢²ù¤¤¤Ê¤°úÂà»î¹ç¡¡ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡Âç³Ø²¸»Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌÜ½á¤Þ¤»¤ë
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¡¢°úÂàµÇ°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢À¶µÜ¹¬¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Æ9²óÃè¤òÉñ¤¤¡¢22Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£22Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½éµå¤Ï133¥¥í¤ÎÄ¾µå¡£4µåÌÜ¤Î³°³Ñ134¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°úÂà²ñ¸«¤«¤é4¥«·î¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂ®135¥¥í¡£¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢º£¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÅê¤²¤¿¡£120ÅÀËþÅÀ¡×¤È頰¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼«Í³ÏÈ¤Ç2003Ç¯¤ËÁáÂç¤«¤éÅö»þ¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤ËÆþÃÄ¡£¿·¿Í²¦¤ä2ÅÙ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤òµó¤²¤¿¡£µ±¤«¤·¤¤Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö1µå¤¿¤ê¤È¤â°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¡£¤½¤³¤Ï¸Ø¤ì¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ä²ÈÂ²¤é¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÁáÂç»þÂå¤Î´ÆÆÄ¡¢ÌîÂ¼Å°»á¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏµåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤¤¤Ä¤«¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¿·¤·¤¤Ì´¤È¤·¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Ê¤ëÌ´¤ò´û¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë